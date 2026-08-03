كومباني يحسم مصير ثلاثي بايرن ميونخ

حسم البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، موقف ثلاثة من لاعبي الفريق، مؤكدًا أنهم لن يكونوا ضمن مشروع النادي في الموسم الجديد، مع اقتراب رحيلهم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أوضح كومباني أن جواو بالينيا، وساشا بوي، وبرايان زاراجوزا، أُبلغوا رسميًا بأنهم خارج حسابات الجهاز الفني، في إطار خطة إعادة تشكيل قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم.

وقال المدرب البلجيكي: "من المهم أن يكون النادي صريحًا مع لاعبيه. عندما كنت لاعبًا، كنت أفضل أن أعرف موقفي بوضوح، وهذا ما قمنا به مع هؤلاء اللاعبين."

وأضاف: "سنواصل التعامل معهم باحترافية واحترام، لكن الجميع يدرك الوضع الحالي. ما دام سوق الانتقالات مفتوحًا، فإن كل الاحتمالات قائمة، بينما ينصب تركيزي على تجهيز الفريق للموسم المقبل."

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعبين الثلاثة بدأوا بالفعل دراسة العروض المتاحة، أملًا في الانتقال إلى أندية تمنحهم فرصة المشاركة بصورة منتظمة خلال الموسم الجديد.

وفي المقابل، تسعى إدارة بايرن ميونخ إلى إنهاء ملفات رحيلهم، سواء عبر البيع النهائي أو الإعارة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على النادي، وفتح المجال أمام إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي.