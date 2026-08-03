ريال مدريد يقدم عرضه الأخير لتجديد عقد فينيسيوس جونيور.. تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع نادي ريال مدريد.

وقال هشام عبر حسابه على "فيسبوك" أن إدارة النادي الملكي قدمت عرضها الأخير لتجديد عقد اللاعب، وتتمسك بموقفها النهائي من المفاوضات.

وأضاف: إما التجديد والاستمرار مع الفريق، أو الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .



ويستعد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لبدء مرحلة جديدة مع ريال مدريد، مع عودته إلى تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ملف تجديد عقده، الذي لا يزال يراوح مكانه بسبب استمرار الخلاف المالي بين الطرفين.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النجم البرازيلي أنهى عطلته الصيفية، التي جاءت عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، حيث قضى إجازته بين جامايكا والبرازيل، قبل أن يعود إلى العاصمة الإسبانية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس استغل فترة الراحة لإجراء تعديل تجميلي بسيط في منطقة الذقن، قبل استئناف تدريباته مع الفريق.