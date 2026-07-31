أمير هشام: الزمالك لديه رغبة في بقاء عبدالناصر.. وأين حازم إمام من العمل بناديه؟

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك لديه العديد من أبنائه القادرين على تولي العمل في الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن عبدالناصر محمد بذل جهد كبير في الموسم الماضي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية: مجلس الزمالك لديه الرغبة في بقاء عبدالناصر محمد مديرا للكرة، ولو لم يكن يمتلك الرغبة في البقاء فإن نادي الزمالك لديه العديد من أبنائه القادرين على تولي المناصب.

وأضاف: أتمنى ان يستعين نادي الزمالك بأبنائه في المناصب الرياضية الخاصة بقطاع الكرة في الفترة المقبلة.

وأكمل: الزمالك على مدار سنوات سابقة لم يستفد نادي الزمالك من نجمه التاريخي المحبوب (حازم إمام)، وهو أحد الكوادر الإدارية داخل النادي، ويجب على النادي الاستفادة منه.