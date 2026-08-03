رفض فوري.. ميلان يحسم موقفه من عرض فنربخشة لضم لياو

حسم نادي ميلان الإيطالي موقفه من أول عرض تقدم به فنربخشة التركي للتعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو، رافضًا فكرة التخلي عن جناحه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن العرض الذي قدمه فنربخشة تضمن استعارة اللاعب مع تضمين بند يسمح بشرائه بشكل نهائي، إلا أن إدارة ميلان رفضت المقترح مباشرة، معتبرة أن هذه الصيغة لا تتناسب مع موقفها من اللاعب.

وأشار رومانو إلى أن الرفض لا يعني نهاية المفاوضات، إذ يستعد النادي التركي لتقديم عرض جديد خلال الفترة المقبلة، على أمل التوصل إلى اتفاق مع "الروسونيري".

وأضاف أن رافائيل لياو لا يزال يمثل أحد أهم عناصر ميلان، لذلك تتمسك الإدارة باستمراره، ولا تنوي التفريط فيه بسهولة، خاصة مع اعتماد الفريق عليه كأحد أبرز مفاتيحه الهجومية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الساعات المقبلة قد تشهد جولة جديدة من الاتصالات بين الطرفين، في ظل إصرار فنربخشة على محاولة ضم اللاعب، مقابل تمسك ميلان بالحصول على عرض يتناسب مع قيمته الفنية.