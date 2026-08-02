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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع تطوير شارع الجامعة لتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع الجامعة ومنطقة منخفض التكاليف بمدينة بورفؤاد
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع الجامعة ومنطقة منخفض التكاليف بمدينة بورفؤاد
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجامعة، إلى جانب متابعة أعمال تطوير منطقة منخفض التكاليف، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بشبكة الطرق والمناطق السكنية وتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة إحسان برمة مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع الجامعة ومنطقة منخفض التكاليف بمدينة بورفؤاد

واستهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجامعة، حيث استمع إلى شرح حول مراحل تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز، واطلع على الأعمال الجارية، موجهًا بسرعة الانتهاء منها مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير منطقة منخفض التكاليف، والتي تشمل تطوير 8 عمارات سكنية، حيث تابع معدلات التنفيذ، واطلع على أعمال رفع كفاءة العمارات، وإحلال وتجديد نوازل الصرف الصحي، وتطوير شبكات مياه الشرب، ورصف الطرق الداخلية، ورفع كفاءة الأرصفة، إلى جانب تطوير واجهات العمارات بما يتماشى مع الهوية البصرية لمدينة بورفؤاد، بما يوفر بيئة حضارية وآمنة للسكان.

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير شارع الجامعة ومنطقة منخفض التكاليف يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير المحاور الرئيسية والمناطق السكنية بمدينة بورفؤاد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ مشروعاتها التنموية وفق رؤية تستهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الجولة، وجه المحافظ بإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق نقلة حضارية ملموسة بمدينة بورفؤاد.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد شارع الجامعة

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