محافظ بورسعيد يعلن قرب الانتهاء من رصف الطريق الرابط بين قريتي الرضوان وأم خلف

أعلن اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد قرب الانتهاء من أعمال رصف الطريق الرابط بين قريتي الرضوان وأم خلف بحي الجنوب، وذلك بعد توجيهاته بسرعة تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، التي أصدرها خلال جولته الميدانية الأخيرة بقرية الرضوان

وكان محافظ بورسعيد قد شدد، خلال تفقده المشروع، على ضرورة الانتهاء من أعمال الرصف في أسرع وقت، لما يمثله الطريق من أهمية في تيسير حركة المواطنين والمزارعين، وتحقيق السيولة المرورية، ودعم جهود التنمية بالقطاع الجنوبي، وهو ما تم تنفيذه وفقًا للتوقيتات المحددة.

استجابة سريعة لتوجيهات محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات التنفيذ وإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني

ويأتي قرب الانتهاء من أعمال الرصف ترجمةً لتوجيهات المحافظ ومتابعته الميدانية المستمرة للمشروعات، وحرصه على سرعة تحويل التكليفات إلى واقع ملموس ينعكس على تحسين مستوى الخدمات، والارتقاء بشبكة الطرق والبنية التحتية، بما يحقق أفضل خدمة لأهالي جنوب بورسعيد.