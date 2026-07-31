قطر ترحب بقبول حماس خارطة الطريق وتدعو إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، هنأه خلاله بانتخابه رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، متمنيًا له التوفيق في مهامه.



وأكد الحية، وفق بيان صادر عن حركة حماس، عزمه مواصلة العمل لخدمة الشعب الفلسطيني والدفاع عن ثوابته، وبذل الجهود لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء القطري بقبول حركة حماس خارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء معاناة الفلسطينيين وتحقيق الأمن والاستقرار في القطاع.

كما شدد المسؤول القطري على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وممارسة الضغوط لضمان تنفيذ بنود الاتفاق واستكمال خارطة الطريق بما يدعم الاستقرار في قطاع غزة.