بصوتها وإحساسها الخاص.. آيتن عامر تعيد تقديم أغنيات حسين الجسمي

شوقت الفنانة آيتن عامر جمهورها على صفحات التواصل الاجتماعي بطرح "كافر" جديد لأغانى من أشهر أعمال الفنان حسين الجسمي، في خطوة جديدة تؤكد اهتمامها المتزايد بالموسيقى وسعيها إلى تقديم تجارب غنائية مختلفة، بالتوازي مع نجاحاتها المستمرة في مجال التمثيل.

وضم الكوفر أغانى رعاك الله وتبقى لي ودق القلب وخطير وأهوالك ياشبه القمر، حيث أعادت آيتن عامر تقديمهما بصوتها وإحساسها الخاص، مع الحفاظ على الروح الأصلية للأغانى، مع إضافة لمستها الفنية التي منحت العمل طابعًا مميزًا يعكس شخصيتها الغنائية.

وحرصت آيتن عامر على تقديم الأغانى برؤية موسيقية مختلفة، وهو ما لاقى استحسان قطاع كبير من جمهورها، الذين أشادوا بأدائها وإحساسها، معتبرين أن التجربة تؤكد تطورها المستمر كمطربة وقدرتها على التنقل بين الألوان الغنائية المختلفة.

وحصد الكوفر تفاعلًا واسعًا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وعبر أنغامى، حيث تداول الجمهور مقاطع من العمل، وأبدى العديد من المتابعين إعجابهم باختيار الأغنيات وبطريقة أدائها، مؤكدين أن صوت آيتن يتناسب مع هذا النوع من الأغاني الرومانسية الهادئة.

ويأتي هذا التفاعل في ظل اهتمام متزايد من الجمهور بمتابعة التجارب الغنائية التي تقدمها آيتن عامر خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجحت في إثبات حضورها كمطربة إلى جانب مكانتها كواحدة من أبرز نجمات التمثيل في مصر والوطن العربي.

أعمال آيتن عامر

وتواصل آيتن عامر من خلال هذه الخطوة توسيع نطاق نشاطها الغنائي، عبر تقديم أعمال وأفكار موسيقية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة من الجمهور العربي، في إطار حرصها على خوض تجارب جديدة تجمع بين الأصالة والتجديد، وتعكس شغفها بالموسيقى ورغبتها في تطوير مسيرتها الفنية بصورة مستمرة.

ويؤكد نجاح الكافر الجديد أن آيتن عامر أصبحت تمتلك قاعدة جماهيرية تتابع أعمالها الغنائية باهتمام، في انتظار المزيد من المشاريع الفنية التي تستعد للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى الغناء أو الدراما، لتواصل بذلك ترسيخ حضورها كفنانة متعددة المواهب تجمع بين الأداء التمثيلي والصوت الغنائي المميز.