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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود راتب يطرح أغنية في ناس وحشني بتوقيع المخرجة اللبنانية رندلي قديح

المطرب محمود راتب
المطرب محمود راتب
محمد سعيد

طرح المطرب محمود راتب أحدث أغنياته بعنوان "في ناس وحشني"، مصحوبة بفيديو كليب جديد عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، في أحدث أعماله الغنائية التي يقدمها لجمهوره، بعدما جرى تصوير الكليب في العاصمة اللبنانية بيروت.

والأغنية من إنتاج شركة العندليب لمحمد شبانة، نجل شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي حرص على الترويج للعمل عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، وكتب: “على بركة الله..... أحدث إنتاجنا أغنية (في ناس واحشني).. أرجو أن تنال إعجاب حضراتكم.. ومش هوصيكم على الشير يا أعز الناس.”

أعمال محمود راتب

كما أعلن محمود راتب عن طرح الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشر رابط الأغنية، وكتب: “بسم الله توكلنا على الله.. جديدي في ناس وحشني.. موجودة على كل المنصات.. ويارب النجاح من عندك.”

وتحمل الأغنية توقيع مصطفى عبد الرحمن في الكلمات، ومحمود راتب في الألحان، بينما تولى وليد ميمنى التوزيع الموسيقي، وأخرج الفيديو كليب رندلى قديح.

وتدور الأغنية في إطار رومانسي حزين، وتعبر عن مشاعر الاشتياق والحنين إلى أشخاص تركوا أثرًا كبيرًا في الحياة، وجاء في كلماتها:

"في ناس وحشني كده ونفسي

أشوفهم حتى لو صدفة

وأطمن قلبي من تاني

كده زي زمان

وأقول لو تيجي من تاني

أيام دي بجد وحشاني

ساعتها أنا بس من قلبي

هكون فرحان

طب قولوا ليه هنساه

دا اللي أنا وياه

عشت معاه أحلى ليالي

وأنا ليه أضيع مني هواه

وأنا صعب أعيش

وكل ليلة بنادي عليه

دا أنا اللي شفته في غيابه

خلاني أقول مفيش بعديه

وساعات بتسيبنا ناس ياما

بدون تأثير ولا علامة

بتبقى قلوبنا تعبانة

يومين وخلاص

وناس بنسيبها بنعاني

ونشتاق للي فات تاني

ويبقى القلب وحداني

بلا إحساس."

محمود راتب المطرب محمود راتب أعمال محمود راتب محمد شبانة

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