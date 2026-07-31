قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسبانيا : عودة 48 ألف متسلل من سبتة إلى المغرب
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026| 94.2% للطب و93.5% للأسنان و89.5% للهندسة
الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة
السعودية ترحب بإعلان ترامب بشأن اتفاق نزع السلاح في غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل
قطر ترحب بقبول حماس خارطة الطريق وتدعو إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها
شاهد 7 سيارات إسعاف وإطفاء لإخماد حريق هائل بمصنع أثاث في دمياط
وزير السياحة والآثار: مصر حققت نموًّا 2% في أعداد السائحين الوافدين من السوق الأمريكي
حبس سائق الأتوبيس السياحي في حادث رأس سدر.. والتحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة
محافظ بورسعيد يعلن قرب الانتهاء من رصف الطريق الرابط بين قريتي الرضوان وأم خلف
المصري يتعاقد مع محمد شكري لاعب الأهلي لأربعة مواسم
اندلاع حريق داخل أحد مصانع المنطقة الصناعية في دمياط الجديدة
ترامب: لم نوافق بعد على إنتاج أوكرانيا لصواريخ باتريوت.. وعلى موسكو وكييف تقديم تنازلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

آلاف الزائرين يتدفقون على بورسعيد وبورفؤاد في عطلة أسبوعية استثنائية.. صور

حراك تنفيذي وشواطئ آمنة بالكامل.. وجبال الملح وسوق الأسماك ومجمع الأوتليت يزينون الجولات الترفيهية للمصطافين
حراك تنفيذي وشواطئ آمنة بالكامل.. وجبال الملح وسوق الأسماك ومجمع الأوتليت يزينون الجولات الترفيهية للمصطافين
محمد الغزاوى

 استقبلت مدينة بورسعيد ومدينة بورفؤاد أعدادًا غفيرة من الأفواج السياحية ورحلات اليوم الواحد المتوافدة من مختلف المحافظات، للاستمتاع بالطبيعة الساحلية والأجواء الصيفية الرائعة مع توافر كافة سبل الراحة والأمان.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، برفع درجة الجاهزية والاستعداد التام بكافة المرافق السياحية والخدمية، وإتاحة أفضل الخدمات لرواد المحافظة

 الشواطئ تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتأمين كامل بالمنقذين

سجلت شواطئ بورسعيد وبورفؤاد إقبالاً استثنائياً من العائلات والشباب، حيث امتلأت الساحات البحرية بالمصطافين. وجرى فرض الرقابة الميدانية وانتشار أطقم الإنقاذ البحري وتمركز نقاط المراقبة للتدخل الفوري وتأمين السباحة، وسط متابعة لحظية من غرف العمليات للتعامل مع أي ملاحظات طارئة وتوفير أجواء ممتعة للجميع.

 جبال الملح ببورفؤاد تتصدر خريطة المزارات السياحية

 

تواصلت الحركة السياحية المكثفة بمنطقة جبال الملح في بورفؤاد، حيث توافد مئات الزائرين لخوض تجربة التزلج التقاط الصور التذكارية وسط المشاهد الملحية البيضاء الفريدة التي باتت علامة سياحية بارزة ووجهة مفضلة لكافة الرحلات القادمة للمحافظة.

  رحلات المعديات والزيارات التراثية تثري جولات بورفؤاد

عاشت مدينة بورفؤاد جولات ترفيهية مميزة، بدايتها عبر رحلات عبور القناة بالمعديات التي لاقت إعجاب الزائرين، مروراً بتفقد المباني التاريخية ذات الطراز المعماري الأوروبي المميز، والمنتزهات الخضراء التي أضفت أجواءً من الاستجمام والهدوء لجميع العائلات.

 انتعاشة تجارية وسياحية بسوق الأسماك الحضاري ومجمع الأوتليت

شهد سوق الأسماك المطور حركة تجارية واسعة وإقبالاً كبيراً لشراء وتناول المأكولات البحرية الطازجة في ظل تنظيم ونظافة فائقة، بالتوازي مع التوافق الكبير للمتسوقين على مجمع "الأوتليت" للاستفادة من العروض والتخفيضات التجارية، مما أعاد الزخم والنشاط الاقتصادي لأسواق المحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الاوت ليت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

الدكتور محمد سعد

هل يحدث تبديل بالأوراق أو تلاعب بالدرجات بكنترولات الثانوية العامة؟ مسئول يكشف

ترشيحاتنا

دوكو

دوكو يكشف كواليس صادمة من كأس العالم 2026.. مرض مؤلم وولادة ابنه غيّرا كل شيء

هوج بروس

لحظات صعبة عشتها وحيدا.. هوجو بروس يودع منتخب جنوب أفريقيا بعد 5 سنوات من التدريب

حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم يقود تشكيل برشلونة أمام برمنجهام وديا

بالصور

السجائر الإلكترونية تضر باللياقة البدنية.. وتحذيرات خاصة للشباب

الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة
الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة
الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة

هل تعاني من الكوابيس المتكررة أثناء النوم؟.. بعض الأدوية السبب

ما هو اضطراب نوم حركة العين السريعة؟
ما هو اضطراب نوم حركة العين السريعة؟
ما هو اضطراب نوم حركة العين السريعة؟

عمان يعيد فتح الكادر على السينما العربية .. ومصر تضيء برنامج المهرجان

فيلم المستعمرة
فيلم المستعمرة
فيلم المستعمرة

شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده

جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد