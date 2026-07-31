آلاف الزائرين يتدفقون على بورسعيد وبورفؤاد في عطلة أسبوعية استثنائية.. صور

استقبلت مدينة بورسعيد ومدينة بورفؤاد أعدادًا غفيرة من الأفواج السياحية ورحلات اليوم الواحد المتوافدة من مختلف المحافظات، للاستمتاع بالطبيعة الساحلية والأجواء الصيفية الرائعة مع توافر كافة سبل الراحة والأمان.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، برفع درجة الجاهزية والاستعداد التام بكافة المرافق السياحية والخدمية، وإتاحة أفضل الخدمات لرواد المحافظة

الشواطئ تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتأمين كامل بالمنقذين

سجلت شواطئ بورسعيد وبورفؤاد إقبالاً استثنائياً من العائلات والشباب، حيث امتلأت الساحات البحرية بالمصطافين. وجرى فرض الرقابة الميدانية وانتشار أطقم الإنقاذ البحري وتمركز نقاط المراقبة للتدخل الفوري وتأمين السباحة، وسط متابعة لحظية من غرف العمليات للتعامل مع أي ملاحظات طارئة وتوفير أجواء ممتعة للجميع.

جبال الملح ببورفؤاد تتصدر خريطة المزارات السياحية

تواصلت الحركة السياحية المكثفة بمنطقة جبال الملح في بورفؤاد، حيث توافد مئات الزائرين لخوض تجربة التزلج التقاط الصور التذكارية وسط المشاهد الملحية البيضاء الفريدة التي باتت علامة سياحية بارزة ووجهة مفضلة لكافة الرحلات القادمة للمحافظة.

رحلات المعديات والزيارات التراثية تثري جولات بورفؤاد

عاشت مدينة بورفؤاد جولات ترفيهية مميزة، بدايتها عبر رحلات عبور القناة بالمعديات التي لاقت إعجاب الزائرين، مروراً بتفقد المباني التاريخية ذات الطراز المعماري الأوروبي المميز، والمنتزهات الخضراء التي أضفت أجواءً من الاستجمام والهدوء لجميع العائلات.

انتعاشة تجارية وسياحية بسوق الأسماك الحضاري ومجمع الأوتليت

شهد سوق الأسماك المطور حركة تجارية واسعة وإقبالاً كبيراً لشراء وتناول المأكولات البحرية الطازجة في ظل تنظيم ونظافة فائقة، بالتوازي مع التوافق الكبير للمتسوقين على مجمع "الأوتليت" للاستفادة من العروض والتخفيضات التجارية، مما أعاد الزخم والنشاط الاقتصادي لأسواق المحافظة.