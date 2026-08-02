محافظ بورسعيد يتابع الانتهاء من تطوير منظومة الإنارة بمنطقة السيدة خديجة «ب».. صور

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولة مسائية امتدت للساعات الأولى من اليوم الأحد يرافقه فوزي الوالي رئيس حي الضواحي معدلات تنفيذ أعمال تطوير منظومة الإنارة بمنطقة السيدة خديجة (ب) بنطاق حي الضواحي، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الإضاءة بالمناطق السكنية، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان وإبراز المظهر الحضاري.

جاء ذلك في إطار جولاته المسائية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

تركيب 170 كشافًا جديدًا لخدمة منظومة الإنارة لـ78 عمارة سكنية بالمنطقة

واطلع المحافظ على الموقف التنفيذي للأعمال، حيث تم تركيب 170 كشافًا جديدًا بالمنطقة، وذلك لخدمة منظومة الإنارة لنحو 78 عمارة سكنية، ضمن استكمال أعمال التطوير الشامل التي تشهدها المنطقة، موجهًا بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال تطوير منظومة الإنارة بالحي الإماراتي، حيث تم الانتهاء من إضاءة الطريق الممتد من مدخل الحي الإماراتي ب ٣٠ يونيو وحتى مبنى المرور الجديد، من خلال تركيب أكثر من 100 كشاف جديد

واكد محافظ بورسعيد استمرار جهود المحافظة في تطوير منظومة الإنارة بمختلف المناطق، بما يحقق بيئة أكثر أمانًا للمواطنين، ويدعم جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد.