وفاة والدة الدكتورة داليا الأتربي عضو مجلس الشيوخ

توفت المهندسة سعدية الشربيني حشيش، والدة الدكتورة داليا الأتربي عضو مجلس الشيوخ، وحرم المهندس الراحل السيد أحمد الأتربي عضو مجلس الشورى سابقًا.

ونعت الدكتورة داليا الأتربي والدتها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" قائلة:"أمي في ذمة الله.. رحم الله والدتي الغالية، وأسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها الفردوس الأعلى".

وأضافت:"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المهندسة / سعدية الشربيني حشيش".

واختتمت منشورها بآية قرآنية: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً".

وكانت قد أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن التطورات الأخيرة بشأن التوصل إلى اتفاق يتضمن نزع السلاح في قطاع غزة؛ تمثل تطورًا بالغ الأهمية على طريق إنهاء الصراع، وتعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في قيادة جهود الوساطة والوصول إلى أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف.