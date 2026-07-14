النائبة داليا الأتربي تشارك في وضع حجر أساس فرع الأهلي بالمنصورة الجديدة

شاركت النائبة الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، في مراسم وضع حجر الأساس لفرع النادي الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك في حدث يعكس استمرار جهود الدولة في دعم المشروعات الرياضية والتنموية، وتعزيز البنية التحتية للمدن الجديدة، بما يسهم في توفير خدمات رياضية واجتماعية متكاملة للمواطنين.

فرع الأهلي بالمنصورة

وجاءت مراسم وضع حجر الأساس بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، يتقدمهم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية، ونواب البرلمان، في أجواء اتسمت بالحماس والتفاؤل بمستقبل هذا المشروع الرياضي الكبير.

وأكدت النائبة الدكتورة داليا الأتربي أن إنشاء فرع جديد للنادي الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو دعم التنمية الشاملة التي تشهدها المدينة، ويعزز مكانتها كواحدة من أبرز مدن الجيل الرابع، مشيرة إلى أن المشروع سيُسهم في تقديم خدمات رياضية وثقافية واجتماعية متميزة، ويوفر بيئة متكاملة للأسر والشباب، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء الإنسان والاستثمار في الطاقات الشبابية.

وأضافت أن التوسع في إنشاء المنشآت الرياضية الكبرى يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير بنية تحتية حديثة تواكب خطط التنمية العمرانية، وتدعم نشر الثقافة الرياضية، مؤكدة أن النادي الأهلي يمثل أحد أهم الصروح الرياضية في مصر والشرق الأوسط، وأن افتتاح فرع جديد له بمدينة المنصورة الجديدة سيشكل إضافة نوعية لأهالي الدقهلية ومحافظات الدلتا.

تطور قطاع الرياضة المصرية

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن المشروعات القومية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاعا الرياضة والتنمية العمرانية، تمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيدة بالجهود المبذولة لإنجاز هذه المشروعات وفق أعلى المعايير، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويواكب تطلعات المواطنين.