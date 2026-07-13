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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

غير العصائر .. أعشاب تخفف الحر

الحر الشديد
الحر الشديد
اسماء محمد
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مع ارتفاع درجات الحرارة، يرغب مختلف الأشخاص في معرفة طرق طبيعية سهلة في التخلص من الشعور بالحر في فصل للصيف.

وقدم موقع Dr Axe اهم الأعشاب المبردة التى تعمل على تخفيف حرارة الجسم في الصيف.

النعناع الفلفلي والنعناع الأخضر

استخدم النعناع الطازج في سلطات الفاكهة، وسلطات الخيار، والماء المنقوع، والعصائر، أو الشاي حيث يعمل المنثول على تنشيط مستقبلات الحساسية للبرودة في الفم والجلد، مما يخلق إحساسًا بالبرودة.

الكزبرة

أضف الكزبرة الطازجة إلى الصلصة، والجواكامولي، والسلطات، والتاكو، والكاري، وصلصات الأعشاب.

الشبت

يمكن تقديم الشبت الطازج مع الخيار أو الزبادي أو البطاطس أو السمك أو الحساء البارد.

البابونج

يُنقع زهور البابونج المجففة في شاي أعشاب خالٍ من الكافيين، ويمكن تقديمه دافئًا أو باردًا.

عشبة الليمون

 انقع عشبة الليمون في الشاي أو أضفها إلى الحساء والكاري والتتبيلات.

الخزامى

 استخدم الخزامى المخصص للطهي باعتدال في الشاي أو الماء المنقوع أو الوصفات.

إكليل الجبل

أضف إكليل الجبل إلى الخضراوات والدواجن والأسماك والصلصات والماء المنقوع، على الرغم من أن تصنيفه الطاقي التقليدي يمكن أن يختلف بين الأنظمة العشبية.

الصبار

 استخدم فقط منتجات الصبار الصالحة للأكل والمخصصة للاستهلاك عن طريق الفم، وتجنب تناول عصارة الصبار لأنها قد يكون لها.

الحر الحرارة اعشاب النعناع الفلفلي الصبار

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