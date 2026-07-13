شيكو: محمد إمام من أكثر الفنانين المجتهدين في المجال.. وبينا كيميا

قال الفنان شيكو، إن فيلم صقر وكناريا من أهم الأعمال الفنية التي قدمتها في مسيراتي الفنية، مضيفا أن اتعاون فيه مع نجوم على مستوى عالي.

وأضاف الفنان شيكو، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن :"المنتخب عمل شغل حلو أوي، والفنان محمد إمام من أكثر الفنانين المجتهدين في المجال الفني، وروحة حلوة وبيحب الناس".

وتابع الفنان شيكو، أن :"استمتع بالعمل مع الفنان محمد إمام والكمية بينا واضحة والناس بتكلمني عليها، ولو في حاجة تانية تجمعني مع محمد إمام يلا وهتبقى حلو".

