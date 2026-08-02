نور قدري تحتفل بنجاح مسلسل «تحت السن underage» على طريقتها .. شاهد

احتفلت الفنانة نور قدري بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "تحت السن"، وذلك خلال لقاء خاص جمعها بعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين، في أجواء اتسمت بالاحتفاء بالنجاح الذي حققه العمل منذ عرضه، وما حظي به من ردود فعل إيجابية وإشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

وشهدت الاحتفالية حضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين، إلى جانب المستشارة الإعلامية يارا أحمد، التي حرصت على تنظيم اللقاءات الإعلامية ، والذي تحول إلى مساحة مفتوحة للحديث عن كواليس العمل وأسباب نجاحه، بالإضافة إلى استقبال التهاني للفنانة نور قدري على عودتها المميزة إلى الدراما.

وأعربت نور قدري عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التي تلقتها على دورها في المسلسل، مؤكدة أن النجاح الذي حققه مسلسل "تحت السن " جاء نتيجة مجهود جماعي بذله جميع أفراد فريق العمل، بداية من الكتابة والإخراج وحتى جميع الفنانين المشاركين، مشيرة إلى أن دعم الجمهور كان العامل الأهم في هذا النجاح.

وأكدت الفنانة أن عودتها إلى الدراما بهذا العمل تمثل خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، خاصة بعد الإشادات الكبيرة التي تلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن الجمهور، معتبرة أن هذا النجاح يمنحها مسؤولية أكبر في اختيار أعمالها المقبلة، لتقديم شخصيات تليق بثقة الجمهور.

وخلال الاحتفال ، حرص من الصحفيين على تهنئة نور قدري بالنجاح اللافت للمسلسل، مؤكدين أن العمل استطاع أن يحقق صدى واسعًا منذ عرض حلقاته، وأن أداءها حظي بإعجاب قطاع كبير من المشاهدين، الذين أشادوا بقدرتها على تجسيد الشخصية بإحساس وأداء مميز.

واختُتمت الاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية مع الحضور، وسط أجواء من البهجة والتفاؤل، مع تمنيات الجميع للفنانة نور قدري بمزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، بعد العودة القوية التي حققتها من خلال مسلسل "تحت السن "، والذي يُعد واحدًا من أبرز الأعمال التي لاقت إشادة جماهيرية خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن مسلسل تحت السن نخبة من الفنانين الشباب، منهم جيسيكا حسام الدين، وريم المصري، وجيدا منصور، ترنيم هاني ، وجودي مسعود، وأحمد الرافعي، وعمرو وهبة، وسما إبراهيم، وأحمد فهيم، و نور قدري ، فرح يوسف، ، والعمل من تأليف محمد السوري، وإشراف على الكتابة أمين جمال، وإخراج يحيى إسماعيل.



