طقس الأسبوع.. الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين وتحذر من هذا الأمر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 3 أغسطس حتى الجمعة 7 أغسطس 2026، موضحة أن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على عدد من المناطق، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، إلى جانب ظهور عدد من الظواهر الجوية، أبرزها الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أن التحسن المتوقع في درجات الحرارة سيكون محدودًا، بينما تظل الأجواء شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، خاصة في محافظات جنوب الصعيد، مع استمرار تأثير الرطوبة الذي يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالقيم المسجلة في الظل، وهو ما يستدعي متابعة النشرات الجوية والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الهيئة.

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انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من الاثنين

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستشهد تراجعًا محدودًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات، خلال الفترة من الاثنين 3 أغسطس حتى الجمعة 7 أغسطس 2026.

ووفقًا لتوقعات الهيئة، تتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية بين 30 و31 درجة مئوية، بينما تسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 36 و38 درجة، في حين تتراوح على شمال الصعيد بين 37 و40 درجة أما محافظات جنوب الصعيد، فتستمر الأجواء شديدة الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 42 و45 درجة مئوية خلال الأسبوع.

كيف ستكون حالة الطقس خلال الأسبوع؟

أوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يسود طقس حار ورطب على السواحل الشمالية.

وأضافت أن الأجواء تصبح مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الليل وفي الساعات الأولى من الصباح، وهو ما يؤدي إلى زيادة الشعور بعدم الارتياح، خاصة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في معظم أنحاء البلاد.

شبورة مائية على الطرق في الصباح

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى الساعة 8 صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن الشبورة تشمل الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق.

نشاط الرياح يساهم في تلطيف الأجواء

توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على فترات متقطعة على أغلب أنحاء الجمهورية، بداية من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة.

وأشارت إلى أن هذا النشاط يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض الفترات، دون أن يؤثر على استقرار الأحوال الجوية، مع استمرار الأجواء الحارة وارتفاع نسب الرطوبة على معظم المناطق.

الرطوبة تزيد الإحساس بدرجات الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل، بما يتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية.

وأوضحت أن هذا الارتفاع يجعل الطقس يبدو أكثر حرارة مما تشير إليه القراءات الفعلية لدرجات الحرارة، لذلك يشعر المواطنون بأجواء أكثر سخونة، خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر.

4 نصائح من الأرصاد للمواطنين خلال الموجة الحارة

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من الإرشادات للمواطنين للتعامل مع الأجواء الحارة والرطبة خلال الأيام المقبلة، وجاءت على النحو الآتي.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر للاطلاع على أي تحديثات جديدة بشأن حالة الطقس.

وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه الإرشادات يساعد في الحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، خاصة مع استمرار الطقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، واستمرار الأجواء شديدة الحرارة في جنوب الصعيد حتى نهاية الفترة المتوقعة.