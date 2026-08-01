قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير إدارة الصيانة يكشف تفاصيل الدقائق الأولى للتعامل مع حريق سفينة ميناء دمياط
هل تقترب المواجهة العسكرية؟.. هشام الحلبي يرسم سيناريوهات الضربة الأمريكية المحتملة ضد إيران
يوسف أسامة نبيه يقترب من الدوري العراقي.. تفاصيل
بعد شائعات خطورة البطيخ والمانجو.. استشاري تثقيف غذائي يكشف مفاجأة
رسائل تصعيدية ضد إيران.. ترامب يشعل الجدل بصور مولدة بالذكاء الاصطناعي | شاهد
منتخب مصر للسيدات يخسر أمام مالاوي بثلاثية بأمم إفريقيا
أشرف أبو الهول: اجتماع القاهرة يمهد لتنفيذ اتفاق غزة بمشاركة الفصائل الفلسطينية
نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن
مواصفات شيفروليه تراكس 2026 وسعرها عالميًا
تحذيرات دولية وتصاعد التوترات.. لميس الحديدي: الشرق الأوسط يقترب من مرحلة شديدة الخطورة
الدفاع الروسية: أسقطنا 152 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة
لأصحاب المخابز.. وسائل سداد قيمة الدقيق بمنظومة الخصم المباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس الأسبوع.. الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين وتحذر من هذا الأمر

طقس الأسبوع.. الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة وتحذر من الرطوبة
طقس الأسبوع.. الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة وتحذر من الرطوبة
عبد الفتاح تركي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 3 أغسطس حتى الجمعة 7 أغسطس 2026، موضحة أن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على عدد من المناطق، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، إلى جانب ظهور عدد من الظواهر الجوية، أبرزها الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أن التحسن المتوقع في درجات الحرارة سيكون محدودًا، بينما تظل الأجواء شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، خاصة في محافظات جنوب الصعيد، مع استمرار تأثير الرطوبة الذي يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالقيم المسجلة في الظل، وهو ما يستدعي متابعة النشرات الجوية والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الهيئة.

واقرأ أيضًا:

حالة الطقس اليوم

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من الاثنين

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستشهد تراجعًا محدودًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات، خلال الفترة من الاثنين 3 أغسطس حتى الجمعة 7 أغسطس 2026.

ووفقًا لتوقعات الهيئة، تتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية بين 30 و31 درجة مئوية، بينما تسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 36 و38 درجة، في حين تتراوح على شمال الصعيد بين 37 و40 درجة أما محافظات جنوب الصعيد، فتستمر الأجواء شديدة الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 42 و45 درجة مئوية خلال الأسبوع.

كيف ستكون حالة الطقس خلال الأسبوع؟

أوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يسود طقس حار ورطب على السواحل الشمالية.

وأضافت أن الأجواء تصبح مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الليل وفي الساعات الأولى من الصباح، وهو ما يؤدي إلى زيادة الشعور بعدم الارتياح، خاصة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في معظم أنحاء البلاد.

شبورة مائية على الطرق في الصباح

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى الساعة 8 صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن الشبورة تشمل الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق.

حالة الطقس الأسبوع.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس من الإثنين إلى الجمعة

نشاط الرياح يساهم في تلطيف الأجواء

توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على فترات متقطعة على أغلب أنحاء الجمهورية، بداية من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة.

وأشارت إلى أن هذا النشاط يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض الفترات، دون أن يؤثر على استقرار الأحوال الجوية، مع استمرار الأجواء الحارة وارتفاع نسب الرطوبة على معظم المناطق.

الرطوبة تزيد الإحساس بدرجات الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل، بما يتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية.

وأوضحت أن هذا الارتفاع يجعل الطقس يبدو أكثر حرارة مما تشير إليه القراءات الفعلية لدرجات الحرارة، لذلك يشعر المواطنون بأجواء أكثر سخونة، خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر.

4 نصائح من الأرصاد للمواطنين خلال الموجة الحارة

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من الإرشادات للمواطنين للتعامل مع الأجواء الحارة والرطبة خلال الأيام المقبلة، وجاءت على النحو الآتي.

  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.
  • الإكثار من شرب المياه والسوائل.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.
  • متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر للاطلاع على أي تحديثات جديدة بشأن حالة الطقس.
حال الطقس اليوم

وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه الإرشادات يساعد في الحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، خاصة مع استمرار الطقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، واستمرار الأجواء شديدة الحرارة في جنوب الصعيد حتى نهاية الفترة المتوقعة.

حالة الطقس طقس الأسبوع حالة الطقس من 3 إلى 7 أغسطس 2026 الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة الطقس في مصر توقعات الطقس درجات الحرارة الأسبوع المقبل الرطوبة في مصر الشبورة المائية نشاط الرياح طقس القاهرة طقس الإسكندرية طقس الصعيد الأرصاد تحذر حالة الطقس اليوم أخبار الطقس درجات الحرارة 2026 توقعات الأرصاد الجوية الطقس الأسبوع الجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

الذهب

الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هتشحن كارت العداد بكام كل شهر

بيزيرا

عرض قوي لضم بيزيرا.. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من بيع البرازيلي

فاتورة الكهرباء

تصل لـ 5480 جنيها.. قيمة فاتورة كهرباء أغسطس بعد زيادة أسعار الشرائح

ترشيحاتنا

نيوكاسل

تقارير: آرسنال ينهي الاتفاق مع نيوكاسل على ضم نجمه البرازيلي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني

محمد حسن "تيتو"

محمد حسن تيتو يعلن رحيله عن الزمالك: سأظل تحت خدمة النادي في أي وقت

بنتايك

بنتايك يصل القاهرة للانضمام إلى معسكر الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

فيديو

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

رونالدو ليس مستعجلًا على الزواج.. وجورجينا هي من تحلم به.. تصريحات شقيقة الدون تشعل الجدل

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد