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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من الاثنين المقبل.. واستمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اعتبارًا من بعد غد الاثنين بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك بعد الموجة شديدة الحرارة التي بلغت ذروتها خلال الأيام الماضية.

وقالت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- إن الطقس سيظل مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا.

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المتوقعة في الظل بما يتراوح بين درجتين وأربع درجات. وأن الشبورة المائية ستتكون يوميًا من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة خلال ساعات الصباح الأولى.

وتابعت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نشاط الرياح سيستمر على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الاثنين 3 أغسطس وحتى الجمعة 7 أغسطس على فترات متقطعة، بما يسهم في تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستتراوح بين 36 و38 درجة خلال الفترة من الاثنين وحتى الجمعة، بينما تسجل على السواحل الشمالية ما بين 30 و31 درجة، وعلى شمال الصعيد ما بين 37 و40 درجة، فيما تتراوح على جنوب الصعيد بين 42 و45 درجة.

وناشدت رئيس المركز المواطنين متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بصفة مستمرة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من تناول السوائل، خاصة في ظل استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، بما يسهم في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة.

للأرصاد الجوية البلاد ستشهد انخفاضًا درجات الحرارة الاثنين

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