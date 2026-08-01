ملك الشعب .. المالية تكشف خطتها لإشراك المواطنين في الموازنة

أكدت الدكتورة سارة عيد، مستشارة وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة، أن الموازنة العامة للدولة هي ملك للمواطن، وتمثل جميع موارد الدولة واستخداماتها، مشددة على أن من حق كل مواطن يعيش في مصر أن يعرف كل ما يتعلق بالموازنة، سواء من حيث مصادر الإيرادات أو أوجه الإنفاق والاستثمار.

وأضافت مستشارة وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بيزنس حياة»، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستقرار المالي، مع رصد جميع احتياجات الدولة، ودعم القطاعات الواعدة بما يسهم في نموها، إلى جانب تبسيط الإجراءات لتشجيع المستثمرين.

وأشارت إلى أن هناك توازنًا كبيرًا في الموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن الشباب يساهمون في مساعدة الوزارة على إيصال الخدمات إلى جميع الفئات المستحقة، وأن من حق كل مواطن معرفة أوجه الإنفاق التي تتم من أموال الموازنة.

ولفتت إلى أن وزارة المالية تؤمن، منذ أكثر من ثماني سنوات، بأن من حق كل مواطن معرفة تفاصيل الموازنة، والمشاركة في تطويرها، ولذلك تحرص على نشر تقارير مبسطة تشرح بنودها وآلياتها.

وأوضحت أن هذه التقارير تبين للمواطنين من أين تأتي موارد الدولة، وكيف يتم توجيه الإنفاق على المشروعات المختلفة، مشيرة إلى أن الوزارة عقدت جلسات استماع مجتمعية مع المواطنين في محافظات الفيوم والإسكندرية وبني سويف، ومن المقرر عقد جلسات مماثلة خلال الفترة المقبلة في الجيزة وأسوان.