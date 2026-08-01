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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية : ارتفاع إيرادات الخدمات الطبية بنسبة زيادة 59% عن العام المالي السابق

مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعه الدوري رقم (100) بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والإدارية والفنية المتعلقة بتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي واستمرار تحسين منظومة التشغيل بالهيئة وفروعها ومنشآتها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة التقرير النهائي لاستلام الأصول العلاجية بالمرحلة الأولى بمحافظة المنيا، حيث وافق المجلس على اعتماد التقرير النهائي لاستلام الأصول العلاجية، معلنًا استلام (60) مركزًا ووحدة طب أسرة و(7) مستشفيات من وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وذلك في إطار استكمال جاهزية المحافظة للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية من المنظومة. وأكد رئيس مجلس الإدارة أن سرعة إنجاز إجراءات استلام الأصول تمثل خطوة مهمة نحو استكمال الجاهزية التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

كما استعرض المجلس التقرير المبدئي للأداء المالي والحسابات الختامية والقوائم المالية للعام المالي 2026/2025، وناقش مؤشرات الأداء المالي والنتائج المحققة، حيث أعلن رئيس المجلس أن حجم الإنفاق على الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمنشآت الهيئة تجاوز 26 مليار جنيه، بتمويل 35% من الموازنة العامة للدولة و65% من الموارد الذاتية للهيئة، بما يعكس نجاح الهيئة في تعزيز استدامتها المالية مع استمرار التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

ارتفاعًا في إيرادات الخدمات الطبيةارتفاعًا في إيرادات الخدمات الطبية

وأضاف رئيس المجلس أن الهيئة حققت ارتفاعًا في إيرادات الخدمات الطبية بنسبة زيادة بلغت 59% مقارنة بالعام المالي السابق 2025/2024، كما شهدت الإيرادات غير الطبية، وإيرادات السياحة العلاجية، وإيرادات العلاج النقدي لغير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، زيادة تجاوزت 37% مقارنة بالعام المالي السابق، بما يعكس نجاح جهود الهيئة في تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التشغيلية والأصول المتاحة. وأكد رئيس المجلس أهمية تعظيم الإيرادات والاستفادة من الأصول، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز قدرة الهيئة على مواصلة التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وأشار رئيس المجلس إلى ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية بنسبة زيادة بلغت 42% مقارنة بالعام المالي السابق، بما يعكس التوسع المستمر في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتواكب مع أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وثمَّن مجلس إدارة الهيئة الجهود الاستثنائية التي بذلتها الأطقم الطبية بمستشفيي رأس سدر وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، مشيدًا بسرعة الاستجابة والاحترافية العالية في التعامل مع حادث الأشقاء من دولة تركيا، وما قدموه من رعاية طبية عاجلة ومتكاملة لـ26 مصابًا وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى. وقرر المجلس صرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية المشاركة، تقديرًا لأدائهم المتميز وكفاءتهم العالية في إدارة الأزمة، واعتزازًا بما قدموه من نموذج مشرف يعكس جاهزية وكفاءة كوادر الهيئة في التعامل مع الحالات الطارئة والأزمات وفق أفضل الممارسات الطبية العالمية.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على توفير مقر إقامة للمغتربين من العاملين بفرع الهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظة السويس، وكلف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، بما يسهم في توفير بيئة عمل مناسبة وداعمة للعاملين، ويعزز استقرار الكوادر البشرية واستدامة تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة.

هذا، وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (100) كلٌ من السادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والمستشار فاروق محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة. كما شارك عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom) كلٌ من الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام أطباء مصر، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، الأستاذ المتفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية وعميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، والدكتور وائل عبدالـعال، ممثل المجتمع المدني.

كما حضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية كلٌ من: الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور محمد سامي حامد، مساعد المدير التنفيذي للهيئة ورئيس الإدارة المركزية لإدارة دورة الإيرادات، والدكتور محمود الديب، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور محمود الشحات، رئيس الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور أحمد البرعي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للإدارة القانونية.

مجلس إدارة الهيئة الهيئة العامة للرعاية الصحية وزارة الصحة محافظة المنيا الأصول العلاجية حجم الإنفاق التأمين الصحي الشامل الموازنة العامة

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