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حيثيات براءة الفنانة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حيثيات براءة الفنانة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه

الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي
مصطفي رجب   -  
إسلام دياب

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة الفنانة جيهان الشماشرجي ومتهم آخر، من اتهامهما بالسرقة بالإكراه.

قالت المحكمة في حيثياتها إنها لم تطمئن إلى صحة نسبة الفعل إلى المتهمين بالصورة التي صورتها المجني عليها، موضحة أن التحقيقات لم تثبت وجود شهود للواقعة يؤيدون روايتها، كما خلت من أي مواجهة بين المجني عليها والمتهمين، فضلًا عن أنها لم تكشف عن الكيفية التي ارتكب بها المتهمان الواقعة المنسوبة إليهما.

وأضافت الحيثيات أن هذه الظروف دفعتها إلى الالتفات عن أقوال المجني عليها، والأخذ بإنكار المتهمين، بعدما اطمأنت إلى ما استقر في يقينها من انتفاء نسبة الاتهام إليهما، واستبعاد ما يخالف ذلك من أدلة.

وأكدت الحيثيات أن الأوراق أثارت الشك في صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين، مشيرة إلى أن من المبادئ المستقرة في القضاء الجنائي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وهو ما انتهت معه إلى القضاء ببراءة جيهان الشماشرجي وهـ.م، تطبيقًا لنص المادة (304/1) من قانون الإجراءات الجنائية، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها، بعد انتهاء الدعوى الجنائية بالبراءة.

على جانب آخر، علقت الفنانة جيهان الشماشرجى، على حصولها على البراءة أمس من تهمة سرقة بالإكراه بطريقة طريفة.

وكتبت جيهان فى منشورًا عبر حسابها الرسمى بـ«فيس بوك» مازحة: لقد استيقظت البريئة".

محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكم جيهان الشماشرجي براءة جيهان الشماشرجي الفنانة جيهان الشماشرجي سرقة بالإكراه

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