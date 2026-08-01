زيلينسكي: وضع القوات الأوكرانية على خط المواجهة "صعب للغاية"

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن استيائه من الوضع الصعب الذي تواجهه القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة.

وقال زيلينسكي- في منشور بثه عبر حسابه على قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام":- إن "الوضع على خط المواجهة صعب للغاية، فنحن نسعى إلى إيجاد فرص لتوسيع جميع برامج دعم القوات الأوكرانية"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أوكرينفورم" اليوم.

كما بحث زيلينسكي، خلال اجتماع القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ميخائيل دراباتي، "التحديات اللوجستية" التي تواجهها أوكرانيا بسبب تعليق مكالمات السفن الأجنبية في موانئ البلاد.

وأشار زيلينسكي إلى أن الوضع في منطقتي كونستانتينوفكا و سلافيانسك، وكذلك في منطقة زابوروجيا، يثير قلق كييف بشكل خاص.