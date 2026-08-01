توفيت أثناء تسلق جبل.. التعليم تنعي رئيس الاتحاد العماني للرياضة المدرسية

أصدرت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ، بيانا رسميا ، قالت خلاله : تنعى الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ورئيس الاتحاد العربى للتربية البدنية والرياضية المدرسية ، القائدة والمتسلقة العُمانية نظيرة الحارثي، رئيس الاتحاد العماني للرياضة المدرسية التى وافتها المنية إثر حادث انهيار ثلجي أثناء تسلقها قمة “برود بيك” في باكستان.

وقالت الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ورئيس الاتحاد العربى للتربية البدنية والرياضية المدرسية في بيانها : لقد كانت الفقيدة مثالًا للعزيمة والإصرار والشجاعة، وسيبقى أثرها الطيب وإسهاماتها مصدر فخر وإلهام لكل من عرفها.

وأنهت الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ورئيس الاتحاد العربى للتربية البدنية والرياضية المدرسية بيانها قائلة : نسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها، وزميلاتها وزملائها، الصبر والسلوان.