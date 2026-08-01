إيران تؤكد استمرار تطوير قدراتها العسكرية وسط تصاعد التوتر بمضيق هرمز

تتواصل حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج، في ظل تبادل التصريحات بشأن الأوضاع في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية، وهو ما يثير مخاوف من انعكاسات محتملة على أمن الملاحة واستقرار أسواق الطاقة.

وفي هذا السياق، أعلن الجيش الإيراني أنه لم يثق يومًا بالولايات المتحدة، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير القدرات العسكرية والأسلحة، في ظل ما وصفه باستمرار التهديدات والتطورات الإقليمية.

اتهامات لواشنطن بشأن مضيق هرمز

وقال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة تحاول إنشاء ممر وصفه بـ"الوهمي وغير القانوني" في مضيق هرمز، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل مخالفة لمذكرة التفاهم القائمة بين الجانبين.

إيران: عملياتنا رد على انتهاك مذكرة التفاهم

وأوضح الجيش الإيراني أن العمليات التي تنفذها قواته في مضيق هرمز تأتي ردًا على ما اعتبره انتهاكًا أمريكيًا لمذكرة التفاهم، مشددًا على أن طهران تواصل تعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية في مواجهة التطورات الراهنة.