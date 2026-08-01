ديوماندي يتمسك بريال مدريد.. ويضغط على لايبزيج لحسم الصفقة

يتمسك الإيفواري يان ديوماندي بحلم الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل استمرار المفاوضات بين النادي الملكي ولايبزيج لحسم الصفقة بشكل نهائي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن اللاعب أبلغ إدارة لايبزيج برغبته في الرحيل إلى ريال مدريد فقط، رافضًا مناقشة أي عروض أخرى، في انتظار التوصل إلى اتفاق بين الناديين.

وأضافت الصحيفة أن ديوماندي يواصل التدرب بعيدًا عن المجموعة، حرصًا على تجنب أي إصابة قد تؤثر على إتمام انتقاله، بينما لا يزال الإعلان الرسمي مؤجلًا رغم التقدم في المفاوضات.

وأوضحت أن لايبزيج يعتزم اصطحاب اللاعب إلى معسكره الإعدادي في النمسا إذا لم تُحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، في حين يأمل ريال مدريد في إنهاء جميع التفاصيل قبل سفر الفريق الألماني.

وكان ديوماندي قد غاب عن المباراة الودية الأخيرة أمام فيرل، وأرجع لايبزيج غيابه إلى تعرضه لوعكة صحية، إلا أن تقارير إسبانية أشارت إلى أن مستقبله في سوق الانتقالات لا يزال مفتوحًا، مع ترقب حسم المفاوضات قريبًا.

ولا يزال النادي الألماني يدرس العرض الأخير المقدم من ريال مدريد، بينما يواصل اللاعب ممارسة الضغوط من أجل تسريع المفاوضات، بعدما أكد لإدارة ناديه أن وجهته الوحيدة هذا الصيف هي ملعب "سانتياجو برنابيو".

كما أظهر ديوماندي رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد عبر تفاعلاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بالإعجاب بمنشورات النادي أو نشر محتوى مرتبط بإمكانية انتقاله، في رسالة جديدة تعكس تمسكه بخوض التجربة مع العملاق الإسباني.