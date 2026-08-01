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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكبر حريق غابات منذ 70 سنة.. فرنسا تواصل إطفاء ما تبقى من حرائق مروعة

حرارة شديدة
حرارة شديدة
محمد على

تمكن رجال الإطفاء اليوم، السبت، من وقف تقدم حريق سريع الانتشار في جنوب شرق فرنسا، حيث ظل أكبر حريق غابات تشهده البلاد منذ أكثر من 70 عامًا محصورًا ولكنه لم يخضع للسيطرة بعد في الجنوب الغربي.

تكافح فرنسا منذ أسابيع حرائق الغابات بعد سلسلة من موجات الحر القاتلة التي أدت إلى جفاف مجاري الأنهار والنباتات، في أحداث جوية متطرفة ربطها العلماء بتغير المناخ الناتج عن النشاط البشري.

أدت الرياح القوية إلى تأجيج النيران في منطقة فار الجنوبية الشرقية يوم الجمعة، ما أدى إلى اشتعالها في 1000 هكتار في غضون ساعات قليلة فقط، وهو ما وصفه المحافظ الإقليمي سيمون بابري بأنه ألسنة اللهب تتحرك "بسرعة حصان يركض".

لكنه لم يبلغ عن أي تقدم جديد صباح يوم السبت.

وقال بابر: "لم تتأثر أي مناطق جديدة".

كان هذا الحريق هو الأحدث من بين عدة حرائق التهمت 5600 هكتار (138000 فدان) من الأراضي في المنطقة في شهر يوليو، وكان أحدها سبباً في فرار نجم هوليوود جورج كلوني وزوجته أمل وأطفالهما من منزلهم في وقت سابق.

في جنوب غرب البلاد، ظل أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ عام 1949 تحت السيطرة لأكثر من أسبوع بعد اندلاعه.

اجتاح الحريق الهائل 42000 هكتار - وهي مساحة أكبر من مدينة ديترويت الأمريكية - من غابات الصنوبر ودمر حوالي 240 منزلاً على طول ساحل المحيط الأطلسي بالقرب من عاصمة صناعة النبيذ بوردو.

يزعم السكان أن آلة إزالة الشجيرات تسببت عن طريق الخطأ في اندلاع الحريق بشرارة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وقال إريك بيتولت، المسئول الإقليمي عن مكافحة الحرائق، صباح اليوم السبت: "لا يزال الحريق خارج السيطرة".

وقال: "نحن نعمل على السيطرة على الوضع في الأيام المقبلة"، مضيفاً أن فرقه تراقب بشكل خاص حواف الغابة.

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