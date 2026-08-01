الكويت تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على أراضيها

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد الذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان وذلك بطائرات مسيرة معادية.



وقالت وزارة الخارجية الكويتية ،في بيان، إن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس إصرارا على مواصلة النهج العدائي بما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة ويفاقم التوتر.



وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.