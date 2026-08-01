الكويت: استمرار الاعتداءات الإيرانية يعكس إصرارا على النهج العدائي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، بأشد العبارات، استمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها، الذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية، بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد، كما طال آليات مدنيةً تابعةً لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، وذلك بطائرات مسيرة معادية.

ووصفت العدوان الإيراني، بأنه انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس إصرارا على مواصلة النهج العدائي، بما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويُفاقم التوتر.

وجددت التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.