بيان جديد من الاتحاد الأوروبي للكرة بعد انسحاب فيفا من المشروع الاستثماري

رحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف مشروعه الاستثماري الخاص بالحقوق التجارية، لكنه شدد على أن الملف سيخضع لمراجعة شاملة لمنع تكرار ما حدث مستقبلاً.

وقال يويفا، في بيان رسمي، إن سحب المقترح يمثل خطوة إيجابية بعد الجدل الواسع الذي أثاره داخل أروقة كرة القدم العالمية، مؤكدًا أنه سيعمل بالتنسيق مع الاتحادات الأعضاء على دراسة الكيفية التي وصل بها المشروع إلى هذه المرحلة، ووضع إجراءات تضمن عدم طرح مبادرات مشابهة دون توافق واسع.

ولم يكتف الاتحاد الأوروبي بالترحيب بقرار فيفا، بل وجه انتقادات حادة للقيادة الحالية للاتحاد الدولي، معتبرًا أنها لم تعد تحظى بثقة الاتحاد الأوروبي فقط، وإنما فقدت أيضًا ثقة عدد كبير من أعضاء أسرة كرة القدم.

كان فيفا قد أعلن، برئاسة جياني إنفانتينو، سحب مشروع FIFA Forward Enterprise، الذي كان يستهدف إنشاء كيان تجاري جديد لإدارة الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد الدولي، مع فتح المجال أمام مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة فيه، وذلك بعد موجة اعتراضات واسعة من الاتحادات القارية والوطنية.

وأوضح إنفانتينو أن المشروع أُعد في الأساس بهدف توفير موارد إضافية لدعم الاتحادات الوطنية وتطوير كرة القدم، إلا أن استمرار الانقسام حوله دفع الاتحاد الدولي إلى التراجع عنه، مع التأكيد على أن الأولوية ستظل الحفاظ على وحدة منظومة كرة القدم العالمية.