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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يفتح باب التقديم لمعاهد التمريض الفني للطالبات الجدد.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
عبد الرحمن محمد

أعلنت المعاهد الفنية للتمريض التابعة لجامعة الأزهر بمحافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والوجه القبلي فتح باب التقديم لتنسيق قبول الطالبات الجدد للعام الدراسي 2026 / 2027، وذلك للحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للأزهر واللائحة المنظمة لعمل المعاهد.

وأوضحت الجامعة أن من أبرز شروط التقديم أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية ومسلمة، وحاصلة على الشهادة الإعدادية الأزهرية دور أول للعام الدراسي 2025 / 2026 من القسم الإنجليزي، وألا يقل عمرها في بداية العام الدراسي عن 14 عامًا ولا يزيد على 16 عامًا، مع الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في عام التقدم، وأن تكون اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية، وألا تقل درجتها في المادة عن 30 درجة.

وأكدت جامعة الأزهر أن الحد الأدنى للتقديم يبلغ 430 درجة، على أن تكون المفاضلة بين المتقدمات وفقًا للمجموع الأعلى والأعداد المقررة بكل معهد، كما حددت رسوم ملف التقديم بقيمة 300 جنيه، وهي رسوم لا تُسترد في حالة عدم القبول.

المستندات المطلوبة للتقديم

وشددت الجامعة على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وتشمل 12 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6، وأصل بيان النجاح للشهادة الإعدادية الأزهرية معتمدًا بخاتم النسر وختم الإدارة التعليمية، وصورة من شهادة حسن السير والسلوك، وصورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية الأزهرية، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر مدونًا عليها رقم الهاتف، وصورة شهادة ميلاد مميكنة للطالبة، إلى جانب نتائج تحليل السكر صائم وفاطر، وتحاليل فيروسات B وC وHIV، وصورة دم كاملة، وأشعة عادية على الصدر، مع شراء ملف التقديم من المعهد وإحضار جراب بلاستيكي.

وأضافت الجامعة أن ولي الأمر هو المسئول عن تقديم الأوراق الأصلية خلال المواعيد التي تحددها إدارة المعهد، ولن يتم اعتماد قبول الطالبة إلا بعد مطابقة المستندات بالأصول، كما تلتزم الطالبة المقبولة بفترة امتياز مدتها ستة أشهر تعقبها فترة تكليف داخل مستشفيات جامعة الأزهر لمدة عامين، مع اجتياز الكشف الطبي للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والمزمنة والأمراض النفسية.

موعد استقبال طلبات التقديم 

وأشارت جامعة الأزهر إلى أن استقبال طلبات التقديم يبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026 ويستمر حتى السبت الموافق 22 أغسطس 2026، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، مع التأكيد على أن أي تلاعب أو تزوير يؤدي إلى إلغاء التقديم، وأن المعهد غير مسؤول عن توفير سكن للطالبات المغتربات، ويلتزم ولي الأمر بسداد الرسوم الدراسية المقررة سنويًا.

جامعة الأزهر معاهد التمريض التقديم 2026 الشهادة الإعدادية تنسيق الأزهر التمريض الفني شروط القبول

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