تطبق على فاتورة أغسطس.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة وتثبيت هذه الشريحة

أعلنت وزراة الكهرباء والطاقة المتجددة اعتماد أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة للشرائح المخصصة للاستخدامات المنزلية، وذلك ضمن خطة الدولة الرامية إلى ضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتعزيز استدامة منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الاستمرار في مراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على دعم الشرائح الأكثر احتياجًا.

زيادة أسعار الكهرباء 2026

وأكدت المنظومة أن الأسعار الجديدة جاءت بعد مراجعات فنية ومالية واقتصادية شاملة، هدفت إلى تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء واستمرار تقديم الدعم للمواطنين، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوقود وتكاليف التشغيل والصيانة.





لماذا قررت الدولة رفع أسعار الكهرباء؟

أوضحت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أن قرار تعديل التعريفة جاء في إطار الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء، وضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية دون تأثرها بالتحديات الاقتصادية أو ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأشارت إلى أن الزيادة الجديدة تستند إلى دراسات دقيقة ومعادلات سعرية راعت مختلف المتغيرات الاقتصادية، مع الحرص على استمرار توجيه الدعم للفئات الأقل استهلاكًا، وعدم تحميل المواطنين كامل التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء.

وأكدت أن الهدف من القرار ليس زيادة الأعباء على المواطنين، وإنما ضمان استمرار تطوير الشبكة الكهربائية وتمويل مشروعات التوسع في إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة.

سعر الشريحة الأولى دون أي زيادة

وفي خطوة تعكس استمرار مراعاة البعد الاجتماعي، قررت منظومة التسعير تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، التي تشمل الاستهلاك من صفر حتى 50 كيلووات/ساعة، دون أي زيادة.

وبذلك يظل سعر الكيلووات في هذه الشريحة عند 68 قرشًا، وهو السعر نفسه المطبق قبل التعديل، بما يضمن استمرار حماية محدودي الدخل والأسر الأقل استهلاكًا للكهرباء.

وأكدت المنظومة أن هذه الشريحة ستظل تحظى بأعلى مستويات الدعم، في إطار سياسة الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.



تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء للمنزلي

في المقابل، أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية زيادة متوسطة تبلغ نحو 12% على باقي شرائح الاستهلاك المنزلي، مع اختلاف نسبة الزيادة بحسب كل شريحة.

وأوضحت أن هذه الزيادة جاءت بعد دراسة تأثير ارتفاع أسعار الوقود ومستلزمات التشغيل، إلى جانب الالتزامات المالية التي تتحملها شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وشددت على أن الدعم ما زال مستمرًا لمعظم الشرائح، رغم تطبيق التعريفة الجديدة.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

أعلنت وزارة الكهرباء تفاصيل التعريفة الجديدة لشرائح الاستهلاك المنزلي، والتي جاءت على النحو التالي:

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة): 68 قرشًا للكيلووات دون أي تغيير.

الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة): 87.36 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة): 1.064 جنيه بدلًا من 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة): 1.736 جنيه بدلًا من 1.55 جنيه.

الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة): 2.184 جنيه بدلًا من 1.95 جنيه.

الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة): 2.352 جنيه بدلًا من 2.10 جنيه.

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات/ساعة): 2.89 جنيه بدلًا من 2.58 جنيه.

وتطبق هذه الأسعار على جميع المشتركين بالقطاع المنزلي وفقًا لمعدلات الاستهلاك الشهرية.

متى يبدأ تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة؟

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن التعريفة الجديدة سيتم تطبيقها على جميع شرائح الاستهلاك المنزلي، باستثناء الشريحة الأولى التي بقيت دون تعديل.

وأوضح أن الأسعار الجديدة ستظهر في فاتورة استهلاك شهر يوليو 2026، والتي يبدأ تحصيلها اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026.

وكشفت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أن الدولة ما تزال تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا، تمثل الفارق بين التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء وبين القيمة التي يدفعها المشتركون.

وأوضحت أن هذا الدعم الضخم يعكس استمرار التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وعدم تحميلهم التكلفة الكاملة لإنتاج الكهرباء، رغم الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود وتكاليف التشغيل.

وأكدت أن هذا الدعم يمثل أحد أهم أدوات الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، خاصة للشرائح منخفضة ومتوسطة الاستهلاك.

نسبة الدعم حسب حجم الاستهلاك

أوضحت وزارة الكهرباء أن المواطن لا يزال يحصل على دعم متفاوت وفقًا لمعدل استهلاكه الشهري.

فعند استهلاك 50 كيلووات/ساعة، يتحمل المواطن نحو 25% فقط من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة نحو 103 جنيهات.

وعند استهلاك 100 كيلووات/ساعة، يسدد المواطن نحو 30% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 191 جنيهًا.

أما عند استهلاك 200 كيلووات/ساعة، فيدفع المواطن نحو 42% من إجمالي التكلفة، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهًا.

وعند استهلاك 300 كيلووات/ساعة، يتحمل المواطن 49% من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 419 جنيهًا.

وفي حالة استهلاك 400 كيلووات/ساعة، يدفع المشترك 54% فقط من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة 500 جنيه.

أما عند استهلاك 500 كيلووات/ساعة، فيسدد المواطن 59% من قيمة التكلفة، مقابل تحمل الدولة 560 جنيهًا.

وعند استهلاك 600 كيلووات/ساعة، يتحمل المواطن 62% من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 620 جنيهًا لكل فاتورة.



متى ينتهي الدعم؟

أوضحت منظومة التسعير أن المواطنين الذين يتراوح استهلاكهم الشهري بين 700 و1000 كيلووات/ساعة يتحملون نحو 88% من التكلفة الفعلية للكهرباء.

أما عند تجاوز الاستهلاك 2000 كيلووات/ساعة شهريًا، فإن المشترك يتحمل 100% من التكلفة الحقيقية دون أي دعم من الدولة.

وأكدت الوزارة أن هذه السياسة تستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأقل استهلاكًا، مع تقليل الدعم تدريجيًا كلما ارتفع حجم الاستهلاك.

أهداف التعريفة الجديدة لـ الكهرباء

أكدت وزارة الكهرباء أن التعريفة الجديدة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء، وضمان استقرار الشبكة القومية، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التوسع في إنتاج الكهرباء والطاقة النظيفة.

كما تستهدف الحكومة رفع كفاءة إدارة منظومة الكهرباء، وتحسين جودة الخدمة، مع تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والدعم المقدم للمواطنين.

وشددت الوزارة على أن استمرار دعم الشرائح الأولى يعكس التزام الدولة بحماية محدودي ومتوسطي الدخل، بالتوازي مع تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء وتعزيز الاستخدام الأمثل للطاقة.