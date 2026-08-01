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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات شيفروليه بولت EUV 2027 وسعرها عالميًا

شيفروليه بولت EUV 2027
شيفروليه بولت EUV 2027
صبري طلبه

تواصل شيفروليه توسيع حضورها في قطاع السيارات الكهربائية من خلال تقديم بولت EUV موديل 2027، التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر المدمجة مع القدرات الكهربائية للدفع، والتي تطرح في الأسواق العالمية عبر فئتي LT وRS.

شيفروليه بولت EUV 2027 والمنظومة الكهربائية 

تعتمد شيفروليه بولت EUV 2027 على محرك كهربائي واحد يتولى نقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهي المنظومة المعتادة في السيارات الكهربائية.

شيفروليه بولت EUV 2027

وتبلغ القوة الإجمالية للمحرك 210 أحصنة، وتستمد السيارة الطاقة من بطارية بسعة 65 كيلوواط ساعة، تتيح لها قطع مسافة تصل إلى 422 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

كما تدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد بقدرة تصل إلى 11.5 كيلوواط، في حين يمكن استخدام الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة 150 كيلوواط، وهو ما يسمح برفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 25 دقيقة.

شيفروليه بولت EUV 2027

أبعاد شيفروليه بولت EUV 2027

تحمل بولت EUV 2027 أبعادًا تتوافق مع طبيعة السيارات الكروس أوفر المدمجة، حيث يبلغ طولها 4307 مليمترات، فيما يصل العرض إلى 1770 مليمترًا، ويبلغ الارتفاع 1622 مليمترًا، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2675 مليمترًا، كما يبلغ الخلوص الأرضي 141 مليمترًا.

مقصورة شيفروليه بولت EUV 2027

قدمت شيفروليه بولت EUV 2027 بمجموعة من التقنيات حيث يأتي مقعد السائق مزودًا بخاصية الضبط الكهربائي مع 8 وضعيات مختلفة، إضافة إلى التدفئة والتبريد، ويأتي المقود مكسوًا بجلد صناعي، مع تصميم متعدد الوظائف وتقنية التدفئة.

شيفروليه بولت EUV 2027

كما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه قياس 11.3 بوصة تدعم التشغيل اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 11 بوصة، وتتضمن التجهيزات كذلك نظامًا صوتيًا مكونًا من 7 سماعات، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

أسعار شيفروليه بولت EUV 2027 عالميًا

تقدم شيفروليه بولت EUV موديل 2027 في الأسواق العالمية بفئتين تختلفان في مستوى التجهيزات، حيث يبدأ سعر السيارة من 28995 دولارًا أمريكيًا للفئة الأساسية، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 32995 دولارًا أمريكيًا.

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