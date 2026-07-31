مواصفات أودي Q5 e-hybrid المقدمة في السوق العالمي .. صور

تعد أودي واحدة من أبرز شركات صناعة السيارات الألمانية، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى بدايات القرن العشرين، ونجحت على مدار عقود في ترسيخ مكانتها بين العلامات المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة.

واتجهت العلامة الألمانية إلى توسيع نطاق سياراتها المعتمدة على تقنيات الكهرباء، سواء من خلال الطرازات الكهربائية بالكامل أو النسخ الهجينة القابلة للشحن، من بينها طراز أودي Q5 e-hybrid.

أودي Q5 e-hybrid

تصميم أودي Q5 e-hybrid

تنتمي أودي Q5 e-hybrid إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة المدمجة، ويبلغ طول السيارة 4,717 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,900 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,668 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2,827 مم.

ويتراوح وزنها دون ركاب بين 2,150 و2,170 كيلوجرامًا بحسب الفئة، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 438 لترًا، كما تعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية بتقنية LED، مع عجلات ألمنيوم قياس 19 بوصة وسقف بانورامي.

أودي Q5 e-hybrid

محرك أودي Q5 e-hybrid الأساسي

تقدم أودي إحدى نسخ Q5 e-hybrid بمنظومة هجينة قابلة للشحن تجمع بين محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ومحرك كهربائي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات ونظام دفع كلي.

ويولد محرك البنزين قوة تبلغ 252 حصانًا، بينما يصل عزمه إلى 380 نيوتن متر، في حين ينتج المحرك الكهربائي عزمًا يبلغ 350 نيوتن متر، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 299 حصانًا مع عزم دوران إجمالي يبلغ 450 نيوتن متر، ومعدل استهلاك الوقود يصل إلى 40 كيلومترًا لكل لتر.

بطارية أودي Q5 e-hybrid

تعتمد هذه الفئة على بطارية بسعة 25.9 كيلوواط ساعة، تتيح للسيارة السير لمسافة تصل إلى 100 كيلومتر باستخدام الطاقة الكهربائية فقط، كما يمكن شحن البطارية بالكامل عبر الشحن بالتيار المتردد خلال نحو 150 دقيقة، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 250 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج إلى 6.2 ثانية للتسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

أودي Q5 e-hybrid

أودي Q5 e-hybrid والفئة عالية الأداء

تتوفر أودي Q5 e-hybrid أيضًا بفئة أعلى تعتمد على المكونات الأساسية نفسها، حيث تستخدم محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر إلى جانب محرك كهربائي وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات مع نظام الدفع الكلي ، ولكن توفر قوة إجمالية تبلغ 367 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر.

وتبلغ معدلات استهلاك الوقود نحو 38 كيلومترًا لكل لتر، بينما يصل مدى القيادة الكهربائي إلى 92 كيلومترًا اعتمادًا على البطارية التي تبلغ سعتها 25.9 كيلوواط ساعة، وتنطلق السيارة من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.1 ثانية.