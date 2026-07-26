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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات بأقل سعر للشراء.. أسعار سوق المستعمل

سيارات مستعملة بأقل سعر للشراء
سيارات مستعملة بأقل سعر للشراء

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة بسعر مناسب، وسط التنوع الكبير الذي يشهده سوق المستعمل، حيث تتنوع الإصدارات المقدمة بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، والأسعار أيضًا.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات مستعملة بأقل سعر للشراء

هيونداي اكسنت 

هيونداي اكسنت 

تستمد السيارة هيونداي اكسنت موديل 1999 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 72 حصانا، أو بسعة 1500 سي سي، مع ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار، وبتقنيات الجر الامامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 170 ألف جنيه.

دايو لانوس

دايو لانوس

زودت السيارة دايو لانوس موديل 1999 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 86 حصانًا عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 128 نيوتن متر، مع ناقل سرعات يدوي مانيوال مكون من 5 نقلات، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 195 ألف جنيه.

فيات سيينا

فيات سيينا

تعتمد السيارة فيات سيينا موديل 2002 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة تتراوح بين 75 و80 حصانا، مع ناقل سرعات يدوي "مانيوال" 5 غيار، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبمعدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.5 لتر، وتبدأ أسعار السيارة من 125 ألف جنيه.

سوزوكي ألتو

سوزوكي ألتو

تعتمد السيارة سوزوكي التو موديل 2009 على ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، متصل بمحرك سعة 800 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 47 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، و68 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 3500 دورة في الدقيقة، وبسعر يبدأ من 180 ألف جنيه.

فيات شاهين

فيات شاهين

دعمت السيارة فيات شاهين موديل 2000 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، قادر على إنتاج قوة قدرها 78 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، و116 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 3000 دورة في الدقيقة، وناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار، وبسعر يبدأ من 130 ألف جنيه.

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