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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لامبورجيني تيميراريو تظهر بملامح جديدة من Ad Personam.. صور

لامبورجيني تيميراريو
لامبورجيني تيميراريو
صبري طلبه

كشفت لامبورجيني عن نسخ جديدة من سيارتها تيميراريو بعد خضوعها لتعديلات خاصة عبر برنامج Ad Personam، وهو القسم المسؤول عن تخصيص سيارات العلامة الإيطالية.

ويتيح هذا البرنامج خيارات واسعة تشمل الألوان والخامات والتفاصيل الخارجية والداخلية، بما يمنح كل سيارة طابعًا مختلفًا عن غيرها، حيث ظهرت تيميراريو بتصميم يحمل لمسات خاصة جعلتها أكثر تميزًا، لتتحول إلى نسخة ذات هوية بصرية مختلفة.

لامبورجيني تيميراريو

لامبورجيني تيميراريو بملامح جديدة 

اعتمدت النسخة الأولى على طلاء رمادي مطفي يحمل اسم Grigio Crater Matt، مع خطوط زخرفية بلون Grigio Artis، وهو مزيج منح السيارة مظهرًا أكثر هدوءًا مع الحفاظ على شخصيتها الرياضية.

وامتدت التعديلات إلى إضافة خطوط رسومية دقيقة تلتف حول السيارة، بداية من الواجهة الأمامية مرورًا بالجوانب وحتى الجزء الخلفي، لتظهر وكأنها تصميم ثلاثي الأبعاد يبرز تفاصيل الهيكل ويمنحه طابعًا مختلفًا.

لامبورجيني تيميراريو

وجاءت النسخة الثانية بلون Celeste Fedra الأزرق السماوي، وهو أحد الألوان التي تمنح السيارة مظهر خاطف للأنظار، وساهم هذا الاختيار في إبراز الخطوط الانسيابية التي تتميز بها تيميراريو، مع المحافظة على الهوية الرياضية التي تشتهر بها سيارات لامبورجيني.

لامبورجيني تيميراريو

منظومة هجينة تجمع بين محرك V8 وثلاثة محركات كهربائية

تعتمد لامبورجيني تيميراريو على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن، تجمع بين محرك بنزين V8 سعة 4.0 لتر مزود بشاحني توربو، وثلاثة محركات كهربائية، وتوفر المنظومة الهجينة استجابة سريعة عند الانطلاق، مع توزيع فعال للطاقة بين المحركات المختلفة.

لامبورجيني تيميراريو

لامبورجيني تيميراريو وأرقام الأداء 

تنعكس قوة منظومة الدفع على الأداء الفعلي للسيارة، حيث تستطيع لامبورجيني تيميراريو الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.7 ثانية فقط، وهو ما يضعها ضمن فئة السيارات فائقة الأداء، كما تحتاج إلى 7.1 ثانية للوصول من الثبات إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة.

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