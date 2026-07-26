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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

السيارات الكهربائية والهجينة وREEV في مواجهة واحدة.. ما الفرق بينهما؟

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
صبري طلبه

تتغير خريطة صناعة السيارات بوتيرة متسارعة مع انتشار تقنيات الدفع الكهربائي، حيث أصبح هناك أكثر من خيار بعيدًا عن السيارات التقليدية التي تعتمد على الوقود فقط.

وتتصدر السيارات الكهربائية بالكامل، والسيارات الهجينة، وسيارات المدى الموسع REEV المشهد باعتبارها أبرز الحلول المطروحة لتقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، رغم اختلاف طريقة عمل كل نظام والمزايا التي يقدمها للسائق.

السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية 

تعتمد السيارات الكهربائية بالكامل على محرك كهربائي يحصل على طاقته من بطارية كبيرة قابلة لإعادة الشحن، دون وجود محرك احتراق داخلي أو خزان وقود.

وتصل سعات بطاريات العديد من الطرازات الحديثة إلى ما بين 50 و100 كيلوواط/ساعة، بينما تتمكن بعض السيارات من قطع أكثر من 500 كيلومتر بالشحنة الواحدة وفقًا لقدرات البطارية وظروف القيادة.

وتتميز هذه الفئة بانخفاض تكاليف الصيانة بسبب قلة الأجزاء الميكانيكية، إلى جانب الأداء القوي الناتج عن وصول العزم الكامل للمحرك الكهربائي بشكل فوري، لكن التحدي الأكبر ما زال مرتبطًا بسرعات إعادة الشحن وخاصة أثناء الرحلات الطويلة.

السيارات الهجينة 

تقدم السيارات الهجينة حلًا انتقاليًا يجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي يعملان معًا لتحسين الكفاءة وتقليل استهلاك الوقود، وتستخدم هذه السيارات بطارية صغيرة يتم شحنها من خلال استعادة الطاقة أثناء الفرملة أو بواسطة المحرك، دون الحاجة عادة إلى مصدر كهرباء خارجي.

ويعتمد النظام على تشغيل المحرك الكهربائي في ظروف مثل القيادة داخل المدن والسرعات المنخفضة، بينما يتدخل محرك الوقود عند الحاجة إلى قوة أكبر، وتستطيع بعض السيارات الهجينة تحقيق وفر في استهلاك الوقود يصل إلى نحو 30% مقارنة بالسيارات التقليدية المماثلة.

السيارات الكهربائية

سيارات REEV المدى الموسع

تمثل سيارات المدى الموسع REEV حلًا مختلفًا يجمع بين مميزات السيارات الكهربائية والهجينة، حيث تتحرك السيارة بواسطة محرك كهربائي فقط، بينما يعمل محرك الوقود كمولد لإنتاج الكهرباء عند انخفاض مستوى شحن البطارية.

ويمنح هذا النظام السائق تجربة قيادة كهربائية مع تقليل القلق من نفاد الطاقة أثناء السفر، إذ يمكن لبعض الطرازات الحديثة الوصول إلى مدى إجمالي يتجاوز 800 كيلومتر عند احتساب الطاقة التي يوفرها مولد الوقود، ويختلف هذا النوع عن السيارات الهجينة التقليدية في أن محرك البنزين لا يحرك العجلات مباشرة، بل يقتصر دوره على دعم البطارية.

اختلاف الاستخدام وتحديد الاختيار 

تختلف التقنية المناسبة حسب احتياجات المستخدم، فالسيارات الكهربائية تناسب الأشخاص الذين يمتلكون إمكانية شحن منتظمة ويرغبون في أقل تكلفة تشغيل وانبعاثات ممكنة، أما السيارات الهجينة فتظل مناسبة لمن يبحث عن الاقتصاد في الوقود مع الاحتفاظ بسهولة استخدام الوقود التقليدي.

وتستهدف سيارات REEV المستخدمين الذين يريدون تجربة القيادة الكهربائية مع إمكانية قطع مسافات طويلة دون الاعتماد الكامل على محطات الشحن، وهو ما جعلها تحظى باهتمام متزايد في بعض الأسواق.

مستقبل السيارات وتنوع الحلول

تعمل الشركات على تطوير جميع الأنظمة الثلاثة وفقًا لاختلاف الأسواق فبينما تمثل السيارات الكهربائية الاتجاه الرئيسي نحو مستقبل أكثر اعتمادًا على الطاقة النظيفة، تلعب السيارات الهجينة وREEV  دورًا مهمًا في مرحلة التحول الحالية.

ومع تطور البطاريات وزيادة انتشار البنية التحتية للشحن، ستستمر المنافسة بين هذه التقنيات، ليصبح الاختيار النهائي مرتبطًا بطريقة استخدام السيارة والاحتياجات اليومية لكل سائق، ولكن لا ننسى أن سيارات الوقود التقليدي لازالت تحقق شعبية كبيرة، فهل تختفي مع الوقت أو ستعود أقوى من ما كانت؟

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