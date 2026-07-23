أخبار السيارات | سيارات كروس أوفر 2026 جديدة في السوق المحلي ..أسعار مرسيدس GLE 450 موديل 2026 في السعودية

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027، وتنتمي مايباخ GLS 680 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم فاخر وعصري .

كشفت شركة إكسيد عن طرازها الجديد إكسلانتكس ES موديل 2027 ، وتنتمي ES لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتحديثات تركز على أنظمة القيادة الذكية وتقنيات المقصورة.

أعلنت شركة NILU عن طرازها الجديد Nilu27 NILU، وتنتمي Nilu27 لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتمتلك تصميم عصري وأنيق، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، فيراري F80، وماكلارين W1 .

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 التي تعمل بالوقود، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديدة مرسيدس GLE 450 موديل 2026، وتنتمي GLE 450 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري والتقنيات الذكية .