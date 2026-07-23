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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات كروس أوفر 2026 جديدة في السوق المحلي

سيارات كروس أوفر 2026 جديدة في مصر
سيارات كروس أوفر 2026 جديدة في مصر
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 التي تعمل بالوقود، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو اوسترال، واودي Q8، وسيتروين C5 اير كروس، وسيات ارونا، وسوبارو اكس فى كروس تريك .

رينو اوسترال موديل 2026

تحصل سيارة رينو اوسترال موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو اوسترال موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 570 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 630 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 740 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 770 ألف جنيه .

اودي Q8 موديل 2026

تستمد سيارة اودي Q8 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 340 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 85 لتر، وبها عزم دوران 500 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

اودي Q8 موديل 2026

تباع سيارة اودي Q8 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 900 ألف جنيه .

سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

قوة سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 تصل إلي 180 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 935 ألف جنيه .

سيات ارونا موديل 2026

عزم دوران سيارة سيات ارونا موديل 2026 يصل إلي 200 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 115 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيات ارونا موديل 2026

يصل سعر سيارة سيات ارونا موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 289 ألف جنيه .

سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2026

تستهلك سيارة سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2026 من الوقود ما يصل إلي 7.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 198 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2026

تباع سيارة سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 495 ألف جنيه .

سيتروين C5 اير كروس سوبارو اكس فى كروس تريك رينو اوسترال موديل 2026 Q8 موديل 2026 اودي Q8 سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 صناعة السيارات سوق السيارات المصري

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