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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين شيري أريزو 5 وبروتون ساجا 2027

شيرى اريزو 5 و بروتون ساجا 2027
شيرى اريزو 5 و بروتون ساجا 2027
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 التي تعمل بالوقود، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى اريزو 5 و بروتون ساجا موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد بروتون ساجا موديل 2027

بروتون ساجا موديل 2027

تأتى سيارة بروتون ساجا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4331 مم، وعرض 1689 مم، وارتفاع 1491 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2465 مم .

محرك بروتون ساجا موديل 2027

بروتون ساجا موديل 2027

تحصل سيارة بروتون ساجا موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وبها قوة 958 حصان، وبها خزان وقود سعه 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بروتون ساجا موديل 2027

بروتون ساجا موديل 2027

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 685 ألف جنيه .

أبعاد شيرى اريزو 5 موديل 2027

شيرى اريزو 5 موديل 2027

تتوافر سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك شيرى اريزو 5 موديل 2027

شيرى اريزو 5 موديل 2027

تستمد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى اريزو 5 موديل 2027

شيرى اريزو 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 715 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 725 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 765 ألف جنيه .

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