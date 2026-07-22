إصابة مواطن في اندلاع حريق بحظيرة للمواشٍى بإحدى قرى الدقهلية

أُصيب شخص بحروق متفرقة ؛ إثر نشوب حريق داخل حظيرة مواشى بقرية ميت أبو خالد التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصاب وتقديم الإسعافات الأولية له، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة مسعد فكري عبد السميع جبر (60 عامًا)، مقيم قرية ميت أبو خالد، بحروق من الدرجة الثانية بالذراعين والقدمين والوجه وأجزاء متفرقة من الجسم.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من التعامل مع الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.