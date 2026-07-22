مصرع شخصين وإصابة آخرين اختناقا داخل بيارة صرف صحي في شبين القناطر

شهدت قرية السلمانية التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، راح ضحيتها شخصان وأصيب اثنين آخرين، إثر سقوطهما داخل بيارة صرف صحي خلال أعمال تنظيفها، فيما تعرض المصابان للاختناق والإصابة خلال محاولتهما إنقاذ الضحيتين، وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي القرية.

البداية كانت بتلقي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من أهالي قرية السلمانية بمصرع شخصين وإصابة آخرين خلال تنظيفهم إحدى البيارات.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع كل من «سعيد ح.ص» 53 عامًا، مقيم بقرية السلمانية، و«محمد م.ع» 40 عامًا، إثر سقوطهما داخل بيارة صرف صحي، كما أصيب كل من «سلامة س.ع» 35 عامًا، و«يوسف ع.س» 24 عامًا، أثناء محاولتهما انتشال الضحيتين من داخل البيارة.

وكشفت المعاينة الأولية أن أحد المتوفين نزل إلى البيارة لتنظيفها، إلا أنه تعرض للاختناق وسقط بداخلها، وعندما حاول الثاني إنقاذه لقي المصير نفسه، فيما أصيب الآخران بحالات اختناق وإجهاد أثناء محاولات المساعدة وانتشال الضحيتين.

وجرى نقل المصابين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثماني المتوفين إلى منزليهما بالقرية لحين مناظرة النيابة العامة والتصريح بالدفن.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.