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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتفقد السوق الحضاري ومستودع أسطوانات البوتاجاز | صور

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أجرى عمار منصور، رئيس مركز ومدينة بلاط، بالوادي الجديد جولة ميدانية لتفقد السوق الحضاري بمدينة بلاط، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأسواق والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع رئيس المركز انتظام حركة البيع والشراء، واطمأن على توافر السلع الأساسية، كما استمع إلى عدد من البائعين والمواطنين للتعرف على أبرز الاحتياجات والمقترحات، مؤكدًا أهمية الحفاظ على النظافة العامة والالتزام بالأماكن المخصصة للباعة بما يضمن تحقيق الانضباط داخل السوق وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وفي ذات السياق تابع رئيس المركز  سير العمل بمستودع أنابيب البوتاجاز بمدينة بلاط، والاطمئنان على انتظام عمليات صرف الأسطوانات للمواطنين.

وتأكد  رئيس المركز من  توافر أرصدة أسطوانات البوتاجاز وانتظام عملية التوزيع، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية، ومنع أي محاولات للاحتكار أو الاستغلال، بما يضمن وصول الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر.

كما شدد على استمرار المتابعة الدورية للمستودعات ومنافذ توزيع السلع الأساسية، والتعامل الفوري مع أي شكاوى، في إطار حرص الوحدة المحلية على توفير احتياجات المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.

وأكد رئيس المركز استمرار الجولات الميدانية بمختلف القطاعات الخدمية، بهدف متابعة الأداء ميدانيًا، وتحسين مستوى الخدمات، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة بلاط.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز بلاط

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