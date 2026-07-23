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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار مرسيدس GLE 450 موديل 2026 في السعودية

مرسيدس GLE 450 موديل 2026
مرسيدس GLE 450 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديدة مرسيدس GLE 450 موديل 2026، وتنتمي GLE 450 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري والتقنيات الذكية .

مرسيدس GLE 450 موديل 2026

محرك مرسيدس GLE 450 موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس  GLE 450 موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 تيربو، وبها تقنية الهايبرد الخفيف 48 فولت، وتنتج 375 حصان، وبها عزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس GLE 450 موديل 2026

وتعمل مرسيدس  GLE 450 موديل 2026، بنظام الدفع الرباعي 4MATIC، وبها نظام DYNAMIC SELECT، وبها ميزة Transparent Hood، ونظام التحكم في نزول المنحدرات DSR لتعزيز الأداء والثبات .

مواصفات مرسيدس GLE 450 موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس  GLE 450 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، حزمة AMG Line الخارجية، وبها هيكل رياضي، وجنوط AMG متعددة الأضلاع مقاس 21 بوصة، وبها مصابيح MULTIBEAM LED ، وبها سقف بانوراما منزلق، وقضبان سقف من الألومنيوم، وبها عتبات جانبية مضيئة، وبها إضاءة محيطية خارجية، وبها شعار مرسيدس أكثر تميزًا على الطريق.

مرسيدس GLE 450 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس GLE 450 موديل 2026، مقاعد كهربائية مزودة بخاصية الذاكرة والتدفئة، وبها عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بجلد النابا، وبها شاشة Widescreen Cockpit، وبها نظام تكييف THERMOTRONIC أوتوماتيك، وبها شاحن لاسلكي للهاتف، وبها ستائر كهربائية للأبواب الخلفية، وبها سقف بانوراما، وبها نظام صوت Burmester ثلاثي الأبعاد يمنح تجربة صوتية مميزة .

مرسيدس GLE 450 موديل 2026

يوجد بـ سيارة مرسيدس GLE 450 موديل 2026، نظام MBUX ، وبها شاشة وسائط مقاس 12.3 بوصة، وشاشة عدادات رقمية، وبها Apple CarPlay، وبها Android Auto لاسلكيًا، وبها نظام ملاحة ذكي بالواقع المعزز، والتحكم الصوتي عبر Hey Mercedes، وشاشة عرض أمامية Head-Up Display، وتم إضافية تحديثات البرمجيات عبر الهواء، وبها نظام شاحن لاسلكي، وبها خدمات Mercedes-Benz Digital Extras.

سعر مرسيدس GLE 450 موديل 2026

مرسيدس GLE 450 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس  GLE 450 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 439 ألف ريال سعودي .

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس  GLE 450 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 530 ألف ريال سعودي .

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