الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من إنفاق شركات التكنولوجيا الأمريكية على الذكاء الاصطناعي

ارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، بعد ما كشفت شركات التكنولوجيا الأمريكية عن خطط إنفاق رأسمالي كبيرة يُتوقع أن تصب في مصلحة شركات صناعة الرقائق في المنطقة، في حين دفعت الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 6 أسابيع.

وأظهرت نتائج أعمال شركتي ألفابت وتسلا عدم وجود أي تباطؤ في الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ رفعت شركة ألفابت، المالكة لمحرك البحث جوجل، خططها للإنفاق الرأسمالي خلال العام.

ومن المتوقع أن يسهم جزء كبير من هذا الإنفاق في دعم شركات صناعة الرقائق الآسيوية.

وقفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 3%، بقيادة أسهم شركتي إس كيه هاينكس وسامسونج إلكترونيكس، بينما ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.7%.

وسينصب جانب كبير من اهتمام الأسواق خلال موسم إعلان النتائج المالية على ما إذا كان الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي يحقق عوائد ملموسة، وعلى وتيرة نمو الأرباح، وما إذا كانت التقييمات المرتفعة للغاية لبعض الشركات مبررة.