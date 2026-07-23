شاهد| مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027، وتنتمي مايباخ GLS 680 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم فاخر وعصري .

مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

وتظهر سيارة مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 ، بواجهة أمامية مضيئة بالكامل، وبها تقنيات مستقبلية .

محرك مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

تحصل سيارة مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي توين تيربو مدعومب بنظام هجين خفيف، وبها قوة 603 حصان، وعزم دوران يبلغ 850 نيوتن/ متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027، نظام تعليق ذكي، ونظام تعليق هوائي Airmatic مع نظام التوجيه المحدث، وبها نظام E-Active Body Control الفائق الذي يتحكم ديناميكياً بضغط كل زنبرك وممتص صدمات على حدة لإلغاء التمايل والتأرجح تماماً أثناء الانعطاف أو التسارع.

مواصفات مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

زودت سيارة مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية معاد تصميمها بالكامل تفيض بالهيبة والرفاهية، وتم تزويد الواجهة بإطار مضيء محيط بالشبك الأمامي، وبها شعار مايباخ مضيء، ورمز نجمة مرسيدس البارز على الكبوت المضيء بدوره، وبها جنوط مقاس 22 بوصه بتصميم الـ 20 ثقب .

مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 بها، منظومة الشاشات الثلاثية العملاقة والممتدة على طول الكونسول مع أحدث نظام معلوماتي وتطبيقات من مرسيدس، وزودت بأقراص تحكم بلون الذهب الوردي، وفتحات تكييف خارجية مضيئة، إلى جانب تطوير وظائف المساج والتعديل الهيدروليكي للمقاعد في الصفين الأول والثاني، وبها نظام صوتي ثلاثي الأبعاد من Burmester 3D Surround System مدعوم بتقنية Dolby Atmos مع إضافة سماعات .

سعر مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 680 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس مايباخ GLS 680 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 693 ألف ريال سعودي .