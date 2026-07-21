مواصفات سوزوكى التو 2027 الهاتشباك| صور

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 التي تعمل بالوقود والكهرباء، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سوزوكى التو موديل 2027

جاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سوزوكى التو موديل 2027، وتنتمي التو لفئة السيارات الهاتشباك .

محرك سوزوكى التو موديل 2027

سوزوكى التو موديل 2027

تستمد سيارة سوزوكى التو موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، وتنتج قوة 66 حصان، وبها خزان وقود سعة 27 لتر، وبها عزم دوران 89 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال .

مواصفات سوزوكى التو موديل 2027

سوزوكى التو موديل 2027

زودت سيارة سوزوكى التو موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Xenon Headlights، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها قفل مركزى للابواب، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وتكيف، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها Isofix .

أبعاد سوزوكى التو موديل 2027

سوزوكى التو موديل 2027

تتوافر سيارة سوزوكى التو موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 3530 مم، وعرض 1490 مم، وارتفاع 1520 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2380 مم .

سعر سوزوكى التو موديل 2027

سوزوكى التو موديل 2027

تباع سيارة سوزوكى التو موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 535 ألف جنيه .

تاريخ شركة سوزوكي في صناعة السيارات

وفي عام 1909 أسسها "ميتشيو سوزوكي" كشركة متخصصة في صناعة آلات النسيج، وبدأت الشركة بصناعة الدراجات النارية المجهزة بمحركات صغيرة مثل دراجة "باور فري" عام 1952، مما شكل نواة قطاع النقل.

سوزوكى التو موديل 2027



وأطلقت الشركة أول سيارة ركاب لها باسم "سوزولايت" (Suzulite) ذات الدفع الأمامي، والتي تميزت بحجمها الصغير واستهلاكها الاقتصادي للوقود .