قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد يومين من اختفائهم .. العثور على جثامين 3 مصريين في نهر بكرواتيا
معاش شهري للأطفال الأكثر احتياجا .. اعرف المستحقين بـ قانون الطفل
كوميتا إم .. شريحة روسية في صواريخ إيران تنذر بتغيير موازين الحرب
الجيش الروسي يستهدف منشآت أوكرانية في أوديسا ومركزين لوجستيين في زابوروجيه
3 ملايين يورو | خالد الغندور يكشف كواليس صفقة بنجديدة في الأهلي
نبيل فهمي يعزي الجزائر في ضحايا حريق دار الأيتام .. ويبحث مع عطاف دعم القضايا العربية
شركات أمريكية كبرى تعتزم الاستثمار داخل اقتصادية قناة السويس في الصناعة واللوجستيات
وزير الرياضة يوجه بفتح تحقيق عاجل في شكوى لاعب كرة القدم المستبعد بسبب اسمه
موقف غامض لـ مرموش بشأن رحيله عن مانشستر سيتي
الغموض يحيط بمستقبل مرموش.. مانشستر سيتي يجهز ثورة في قائمته قبل الموسم الجديد
بدء تشييع جثمان الموسيقار الكبير هاني شنودة بكنيسة السيدة العذراء بالزمالك
آخر تطورات انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش.. موقف اللاعب يحسم المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سوزوكى التو 2027 الهاتشباك| صور

سوزوكى التو موديل 2027
سوزوكى التو موديل 2027
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 التي تعمل بالوقود والكهرباء، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سوزوكى التو موديل 2027

جاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سوزوكى التو موديل 2027، وتنتمي التو لفئة السيارات الهاتشباك .

محرك سوزوكى التو موديل 2027

سوزوكى التو موديل 2027

تستمد سيارة سوزوكى التو موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، وتنتج قوة 66 حصان، وبها خزان وقود سعة 27 لتر، وبها عزم دوران 89 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال .

مواصفات سوزوكى التو موديل 2027

سوزوكى التو موديل 2027

زودت سيارة سوزوكى التو موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Xenon Headlights، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها قفل مركزى للابواب، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وتكيف، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها Isofix .

أبعاد سوزوكى التو موديل 2027

سوزوكى التو موديل 2027

تتوافر سيارة سوزوكى التو موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 3530 مم، وعرض 1490 مم، وارتفاع 1520 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2380 مم .

سعر سوزوكى التو موديل 2027

سوزوكى التو موديل 2027

تباع سيارة سوزوكى التو موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 535 ألف جنيه .

تاريخ شركة سوزوكي في صناعة السيارات

وفي عام 1909 أسسها "ميتشيو سوزوكي" كشركة متخصصة في صناعة آلات النسيج، وبدأت الشركة بصناعة الدراجات النارية المجهزة بمحركات صغيرة مثل دراجة "باور فري" عام 1952، مما شكل نواة قطاع النقل.

سوزوكى التو موديل 2027


وأطلقت الشركة أول سيارة ركاب لها باسم "سوزولايت" (Suzulite) ذات الدفع الأمامي، والتي تميزت بحجمها الصغير واستهلاكها الاقتصادي للوقود .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 مستقبل صناعة السيارات سوزوكى التو موديل 2027 التو موديل 2027 مواصفات سوزوكى التو أبعاد سوزوكى التو موديل 2027 سعر سوزوكى التو موديل 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

الاهلي

فرج عامر: لاعب الأهلي المعار للنرويج تحول إلى ماكينة أهداف.. والأحمر ينتظر موسما مختلفا

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

المحامى عصام البطاوى

غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

ترشيحاتنا

راندة المنشاوي

مواعيد إجراء 7 قرعات علنية لاستكمال تسكين الموفّق أوضاعهم بالعبور الجديدة

جانب من الجولة

وزيرة الإسكان تختتم جولتها اليوم بتفقد سير العمل بالأراضي البديلة لمشروع تطوير منطقة علم الروم بمطروح

البنوك الأوروبية

البنوك الأوروبية تشدد معايير الإقراض خوفًا من تداعيات الحروب والاضطرابات الجيوسياسية

بالصور

زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

طريقة عمل ساندوتش سمك فيليه مقرمش.. غداء سريع خطوات سهلة

طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه

الشخير وإنقطاع النفس يسبب مشكلة خطيرة للرجال.. دراسة صادمة

كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟
كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟
كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟

5 فوائد صحية للمرتبة الجيدة .. كيف تحمي العمود الفقري وتعزز جودة النوم؟

فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية
فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية
فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية

فيديو

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد