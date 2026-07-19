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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين .. اودي Q3 و كاديلاك أوبتيك 2026

اودي Q3 و كاديلاك أوبتيك 2026
اودي Q3 و كاديلاك أوبتيك 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 التي تعمل بالوقود والكهرباء، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اودي Q3 و كاديلاك أوبتيك موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك اودي Q3 موديل 2026

سيارة اودي Q3 موديل 2026 الجديدة 

تحصل سيارة اودي Q3 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 207 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اودي Q3 موديل 2026

سيارة اودي Q3 موديل 2026 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة اودي Q3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 999 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اودي Q3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 249 ألف جنيه .

محرك كاديلاك أوبتيك موديل 2026

سيارة كاديلاك أوبتيك موديل 2026 الجديدة 

تستمد سيارة كاديلاك أوبتيك موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 83 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 610 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 488 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5 ثواني، وبها قوة 515 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كاديلاك أوبتيك موديل 2026

سيارة كاديلاك أوبتيك موديل 2026 الجديدة 

تباع سيارة كاديلاك أوبتيك موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 4 مليون و 150 ألف جنيه .

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