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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غدا.. الأزهر يكرم الفائزين في الموسم الثاني من مسابقة رواد اللغة العربية

مسابقة رواد اللغة العربية الموسم الثاني
مسابقة رواد اللغة العربية الموسم الثاني
محمد شحتة

ينظم الأزهر الشريف، غدا الثلاثاء، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في مسابقة رواد اللغة العربية الموسم الثاني (سيبويه)، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويشهد الحفل الختامي حضور الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ولدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كما سيتم تقديم عرض مسرحي بعنوان "حوار الخالدين"، وإنشاد ديني.

منافسات قوية بين الطلاب

وجاءت المنافسات قوية ومتميزة، حيث تنافس الطلاب في عدد من الفنون اللغوية، أبرزها: الإعراب، والتصريف، وتحليل بنية الجملة العربية، وسط حضور فاعل ومشاركة مشرفة من أعضاء اللغة العربية بقطاع المعاهد الأزهرية، الذين أسهموا في تنظيم وتحكيم الفعاليات بروح علمية رفيعة.

وتحظى المسابقة برعاية وعناية خاصة من وكيل الأزهر، في إطار دعم الأنشطة العلمية التي تسهم في الارتقاء بمستوى طلاب الأزهر الشريف، وترسيخ مكانة اللغة العربية بوصفها وعاء الهوية وركيزة الفهم الصحيح للعلوم الشرعية.

الأزهر مسابقة رواد اللغة العربية سيبويه اللغة العربية وكيل الأزهر

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