تختار ايه .. سكودا اوكتافيا A8 إم اودي A6 موديل 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سكودا اوكتافيا A8 و اودي A6 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ اودي A6 موديل 2026

اودي A6 موديل 2026

تمتلك سيارة اودي A6 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اودي A6 موديل 2026

اودي A6 موديل 2026

تستمد سيارة اودي A6 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 197 حصان، وعزم دوران 341 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.1 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اودي A6 موديل 2026

اودي A6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي A6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 748 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي A6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5 مليون و 248 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

يوجد بـ سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

تحصل سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 223 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون جنيه .