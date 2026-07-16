سكودا سوبيرب 2026 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سكودا سوبيرب موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سكودا سوبيرب موديل 2026، وتنتمي سوبيرب لفئة السيارات السيدان .

أبعاد سكودا سوبيرب موديل 2026

سكودا سوبيرب موديل 2026

تأتى سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4912 مم، وعرض 2090 مم، وارتفاع 1481 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2841 مم .

محرك سكودا سوبيرب موديل 2026

سكودا سوبيرب موديل 2026

تستمد سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 244 كم/ساعة، وبها عزم دوران 322 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 66 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات سكودا سوبيرب موديل 2026

زودت سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سكودا سوبيرب موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 بها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها إنذار، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS .

سعر سكودا سوبيرب موديل 2026

سكودا سوبيرب موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون جنيه .